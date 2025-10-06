Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 6 и 7 октября — первое осеннее суперлуние. Красивое зрелище, которое можно увидеть своими глазами
Новости Республики
6 и 7 октября - первое осеннее суперлуние. Красивое зрелище, которое можно увидеть своими глазами
фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

6 и 7 октября — первое осеннее суперлуние. Красивое зрелище, которое можно увидеть своими глазами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:53 06.10.2025

Две ночи подряд, 6 и 7 октября, можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года – первое осеннее суперлуние, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Очередное полнолуние, которое можно будет наблюдать две следующие ночи подряд (с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября), как ожидается, станет одним из самых красивых в текущем году, – проинформировали ученые.

Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе. Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13%), разница по яркости может достигать 25% и даже больше, что обычно более чем заметно, объяснили в Лаборатории.

Точный момент полнолуния приходится на 7 октября на 06:47 по московскому времени. Это значит, что как минимум для центральной части страны ночи с 6 на 7 и с 7 на 8 октября будут примерно одинаково благоприятными для наблюдения с точки зрения освещенности Луны – если в одну из ночей вмешается погода, будет второй шанс увидеть одну из самых красивых лун года, рассказали специалисты.

Луна на этот раз будет находиться в близких к идеальным условиям для наблюдения глазом и фотографирования и сможет быть видна всю ночь на большой высоте. Найти Луну в полнолуние чрезвычайно просто. Достаточно запомнить, в какой части неба зашло Солнце и смотреть на противоположный горизонт. Луна взойдет там почти сразу как уйдет Солнце, – объяснили ученые.

Сезон суперлуний продолжается обычно 3-4 полнолуния подряд. Еще большей яркости Луна достигнет 5 ноября и 4 декабря, хотя речь и идет о разнице всего в 2-3%, а последнее формальное суперлуние состоится 3 января, рассказали в Лаборатории.

Узнайте больше:  Крым: ситуация с топливом на текущий момент

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x