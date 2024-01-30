6 из 10 эйчаров в Крыму признались, что фотографии в резюме помогают работодателям принять решение

Большинство эйчаров рассматривает резюме, независимо от того, есть ли в нем фото соискателя, однако при наличии фотографии представителям компаний легче принять решение о приглашении на интервью. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Крыма.

В 87% компаний эйчары рассматривают резюме без фотографии: 79% — на любые позиции, 8% — на некоторые. 9% работодателей признаются, что не готовы рассматривать резюме кандидатов без фото. Хотя прикреплять фото в резюме не обязательно, 6 из 10 эйчаров признаются, что наличие снимка имеет значение и помогает рекрутеру определиться: 43% опрошенных хотели бы видеть фото соискателей любых позиций, еще 21% фотография помогает принять решение в отношении кандидатов на некоторые позиции. Судя по комментариям, в топ-5 должностей, соискателям которых крайне желательно прикреплять фото к резюме, входят клиентские менеджеры, специалисты по продажам, секретари, офис-менеджеры и руководящие работники. 23% эйчаров утверждают, что фото в резюме никак не влияет на их решение, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Время проведения: 12—25 января 2024 года

Позиции, для которых наличие фото в резюме необходимо (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Менеджер по работе с клиентами

2. Менеджер по продажам

3. Секретарь на ресепшен

4. Офис-менеджер

5. Руководитель