60% крымчан — за то, чтобы ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч и не пускать за руль лиц до 18 лет

За ограничение скорости электросамокатов и велосипедов до 15 км/ч, запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться этими видами транспорта лицам до 18 лет выступают 60% крымчан. Чаще других эту идею поддерживают женщины, а также респонденты с детьми. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Депутаты «Единой России» предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Инициативу уже поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. За предлагаемые меры высказались и 60% крымчан, убежденных, что это поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Против такого регулирования выступают 21% горожан, однако свою позицию опрошенные аргументируют по-разному: по мнению 14%, обозначенные меры слишком жесткие («Подросткам все равно не запретишь — разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет»), тогда как 7% считают их слишком мягкими («15 км/ч — это высокая скорость!»), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины (66% против 54% среди мужчин). Сторонников обозначенных мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных (62% против 57%).

Опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов чаще, чем старшее поколение (25% против 14%).

Время проведения: 31 мая — 2 июня 2023 года

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