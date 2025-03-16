63% крымчан поддерживают идею возрождения системы распределения выпускников вузов

В опросе сервиса SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения, в том числе студенты вузов и родители будущих абитуриентов из Крыма.

Большинство жителей Крыма (63%) поддерживает идею возрождения системы распределения молодых специалистов. Противников этой практики значительно меньше — всего 16%. Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею распределения: среди жителей Крыма до 35 лет поддержку выразили 57%, а среди горожан старше 45 лет — уже 67%.

Опрос, проведенный среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, выявил, что 65% из них одобряют идею возвращения к практике распределения выпускников: «Это опыт по профессии». 19% опрошенных высказались против этой инициативы: «Работа за маленькую зарплату — это рабство, это опять «свои» и «не свои», опять еще одна лазейка для взяток».

Среди студентов дневных отделений 42% считают, что система распределения молодых специалистов должна быть восстановлена: «Думаю, стоит вернуть эту систему, так как это совершенно точно способствует получению навыков в профессии». 39% респондентов не поддерживают эту идею, а 19% затруднились с ответом.

Время проведения: 7—13 марта 2025 года

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