63% родителей из Крыма поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу

Возможность истратить до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала на сбор детей в школу больше нравится тем родителям, у кого такие остатки есть. В опросе сервиса SuperJob приняли участие матери и отцы из Республики Крым.

Президент В.Путин поддержал предложение направлять неиспользованные остатки материнского капитала (до 10 тысяч рублей) семьям на сбор детей в школу. Подобная идея кажется привлекательной и 63% родителей. 18% критикуют инициативу: чаще всего они недовольны суммой («Я потратила на ребенка уже 40000 и еще не все куплено»), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Сторонников предложения среди отцов больше, чем среди матерей. Закономерно, что чаще всего инициативу поддерживают горожане, частично потратившие маткапитал, — у них, как раз, есть неиспользованные остатки на счетах, и они довольны возможностью израсходовать их.

Время проведения: 27 июня — 25 июля 2024 года

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