65 тысяч заявок: каждый второй севастопольский предприниматель обращался в центр «Мой бизнес»

В Севастополе сегодня работают более 25 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Почти каждый второй предприниматель хотя бы раз обращался за поддержкой в центр «Мой бизнес». Об этом сообщили на аппаратном совещании правительства города под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Сейчас на площадке центра работают восемь организаций инфраструктуры поддержки бизнеса — в том числе Фонд микрофинансирования, Фонд развития промышленности и Центр поддержки экспорта. За все время специалисты центра обработали более 65 тысяч обращений.

В этом году особое внимание уделяют поддержке участников СВО и членов их семей, а также помощи бизнесу в адаптации к изменениям налогового законодательства.

Для участников СВО продолжает работать программа «СВОй старт». В рамках проекта будущих предпринимателей обучают основам ведения бизнеса. Очные модули проходят раз в квартал. Обучение уже прошли 57 человек. В центре «Мой бизнес» для участников СВО и тех, кто только планирует открыть свое дело, работает отдельное окно консультаций. Наша задача — показать предпринимательство как одну из возможностей адаптации к мирной жизни, — отметила директор департамента экономического развития Наталия Борисова.

Еще одно направление работы — помощь предпринимателям с системой маркировки «Честный знак». В 2026 году обязательной маркировке подлежат новые категории товаров, поэтому на площадке центра начали работать специальные консультанты.

Любой покупатель может проверить товар и увидеть его путь от производителя до магазина. Это вопрос доверия и репутации бизнеса. Кроме того, предпринимателям помогают разобраться с новыми налоговыми правилами: консультируют, рассчитывают налоговую нагрузку и помогают с подготовкой деклараций, — отметила Наталия Борисова.

Возобновлен и проект «Рыбный день». На сегодняшний день в его рамках в городе продали 27 тонн рыбы.

Поддержку получают и промышленные предприятия. Фонд развития промышленности уже выдал девять займов. Корпорация развития Севастополя сейчас сопровождает 116 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составляет 22 млрд рублей. Гарантийный фонд в 2025 году обеспечил привлечение 1,1 млрд рублей кредитов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя