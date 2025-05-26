69% крымчан периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

69% жителей Крыма периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление.

Часто желание уволиться возникает на эмоциях: «Такое бывает, но это просто реакция на конкретный негатив, а не желание всё бросить»; «Когда эмоционально вымотан и устал». Но есть и более веские причины: «Задумываюсь об уходе из-за регулярных авралов и переработок».

11% признаются, что идея написать заявление об уходе посещает его несколько раз в день. 8% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 15% это происходит как минимум раз в неделю, с 18% — раз в месяц. Реже (раз в полгода или год) об увольнении задумываются 13 и 4% соответственно. При этом каждый пятый (19%) уверяет, что никогда не размышляет на эту тему: «Если захочу уйти — просто уйду».

Женщин мысли об увольнении посещают гораздо чаще, чем мужчин (73 и 59% соответственно). Среди жителей Крыма от 35 до 45 лет больше тех, кому периодически приходит идея уйти с работы, хлопнув дверью (71%; для сравнения, среди тех, кто старше 45 лет, — 61%, моложе 35 лет, — 68%).

Периодическое желание уволиться у жителей Крыма с доходом от 100 тысяч рублей возникает чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше (70%).

Время проведения:15 апреля — 22 мая 2025 года

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