Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 7 из 10 жителей Крыма считают себя приверженцами здорового образа жизни
актуально в республике
фото: pikist.com

7 из 10 жителей Крыма считают себя приверженцами здорового образа жизни

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:23 11.08.2024

Россияне до 34 лет утверждают, что придерживаются здорового образа жизни, чаще тех, кто старше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Согласно опросу, 68% жителей Крыма считают себя приверженцами здорового образа жизни. Из них 20% полностью уверены в этом, а 48% склоняются к такой точке зрения. 32% опрошенных признались, что ЗОЖ — это не про них: 5% однозначно уверены в этом, еще 27% сообщили, что их образ жизни скорее нездоровый. Мужчин, уверенно причисляющих себя к ЗОЖникам, — 24%, женщин — всего 16%. Если среди горожан до 34 лет сторонником здорового образа жизни себя назвал каждый четвертый (26%), то среди граждан от 45 лет — только 16%. Среди респондентов, считающих себя абсолютными ЗОЖниками, больше инженеров, менеджеров по продажам, экономистов и учителей, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Что входит в понятие «ЗОЖ», по мнению горожан: 6 из 10 убеждены, что здоровый образ жизни — это, прежде всего, занятия спортом, зарядка и двигательная активность. Каждый второй опрошенный (51%) считает, что здоровый образ жизни подразумевает правильное питание. 43% респондентов указали на важность отсутствия вредных привычек. Также были упомянуты такие составляющие здорового образа жизни, как режим дня (17%), спокойствие и позитивный настрой (7%).

Узнайте больше:  Севастополь ночью атаковали укронацисты. Хроника событий

Время проведения: 04—08 августа 2024 года

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.