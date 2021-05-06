7 мая на Сапун-горе покажут сразу две реконструкции эпизодов боевых действий Великой Отечественной

Музей обороны Севастополя подготовил насыщенную программу для жителей и гостей города ко Дню Победы. В пятницу, 7 мая в 12:00 и в 16:00 в рамках традиционной патриотической акции «Знамёна Славы» состоятся военно-исторические реконструкции эпизодов боевых действий «Героическая оборона Севастополя» и «Штурм Сапун-горы 1944 года».

В 14:30 запланирован митинг памяти и торжественная церемония выноса боевых знамен и военно-морских флагов у Вечного огня и Обелиска Славы в рамках традиционной патриотической акции «Знамена Славы».

Ну а 9 мая в 8:00 на Сапун-горе состоится торжественная церемония возложения венков у Вечного огня и Обелиска Славы, посвященная 77-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В течение всего дня будет открыта выставка работ творческого объединения молодых художников Севастополя «МОСТ» в рамках проекта «Мирное время».

Фото: пресс-служба Заксобрания Севастополя, план=схема — сайт правительства Севастополя.