Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | 7 октября стартовал второй этап конкурса МВД России «Народный участковый-2025». Крымчан приглашают голосовать
Новости Республики
7 октября стартовал второй этап конкурса МВД России «Народный участковый-2025». Крымчан приглашают голосовать
иллюстрация: пресс-служба МВД России в Крыму

7 октября стартовал второй этап конкурса МВД России «Народный участковый-2025». Крымчан приглашают голосовать

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:53 07.10.2025

Напомним, конкурс проходит в три этапа. Первый и второй этап проводятся на региональном уровне.

В Крыму во второй региональный этап конкурса вышли четыре претендента, заслужившие доверие граждан и право побороться за высокое звание лучшего:

  • Талубов Эрвин Ленурович (Отдел МВД России по г. Евпатории)
  • Добаткина Кима Валерьевна (УМВД России по г. Керчи)
  • Карпышев Константин Петрович (МО МВД России «Джанкойский»)
  • Беширов Никита Сергеевич (Отдел полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю)

До 16 октября крымчане смогут выбрать своего «народного участкового» — голосование на втором этапе конкурса проходит на официальном сайте МВД по Республике Крым.

Приглашаем всех жителей полуострова принять активное участие в конкурсе! Для того чтобы отдать голос за своего претендента необходимо перейти по ссылке.

Узнайте больше:  Педагога из Севастополя Ларису Ющенко наградили Благодарственным письмом Президента

Чтобы проголосовать за участника конкурса, перейдите по ссылке для голосования, нажмите кнопку «Проголосовать» и укажите цифры с защитного изображения. Для этого перетащите каждый ползунок на соответствующую цифру (число) (первый — на первую цифру, второй — на вторую). После этого нажмите на появившуюся кнопку «Проголосовать». Если символы на изображении разобрать сложно, обновите картинку.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x