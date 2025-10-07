7 октября стартовал второй этап конкурса МВД России «Народный участковый-2025». Крымчан приглашают голосовать

Напомним, конкурс проходит в три этапа. Первый и второй этап проводятся на региональном уровне.
В Крыму во второй региональный этап конкурса вышли четыре претендента, заслужившие доверие граждан и право побороться за высокое звание лучшего:
- Талубов Эрвин Ленурович (Отдел МВД России по г. Евпатории)
- Добаткина Кима Валерьевна (УМВД России по г. Керчи)
- Карпышев Константин Петрович (МО МВД России «Джанкойский»)
- Беширов Никита Сергеевич (Отдел полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю)
До 16 октября крымчане смогут выбрать своего «народного участкового» — голосование на втором этапе конкурса проходит на официальном сайте МВД по Республике Крым.
Приглашаем всех жителей полуострова принять активное участие в конкурсе! Для того чтобы отдать голос за своего претендента необходимо перейти по ссылке.
Чтобы проголосовать за участника конкурса, перейдите по ссылке для голосования, нажмите кнопку «Проголосовать» и укажите цифры с защитного изображения. Для этого перетащите каждый ползунок на соответствующую цифру (число) (первый — на первую цифру, второй — на вторую). После этого нажмите на появившуюся кнопку «Проголосовать». Если символы на изображении разобрать сложно, обновите картинку.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
