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70% дорожных работ в Севастополе проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

70% дорожных работ в Севастополе проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:49 04.03.2021

На сегодняшний день в Севастополе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» к строительно-монтажным работам приступили на 27 объектах общей протяженностью более 21 км.

Подрядчики вышли на основные магистральные улицы: Столетовский проспект, ул. А. Маринеско, участки Фиолентовского шоссе от ул. Вакуленчука до Камышового шоссе.  Завершены подготовительные работы на ул. Генерала Родионова, ул. Папанина, ул. К. Гармаша, и в ближайшее время дорожники приступят к устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части этих дорог. Асфальтоукладочные работы уже ведутся на ул. Западный Берег Камышовой бухты, а/д Подъезд к с. Золотая Балка, ул. Междурядная, переулок Междурядный, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ремонтом объектов нацпроекта предусмотрена замена старых бордюров, восстановление тротуаров, устройство нового покрытия из асфальтобетона, замена люков, установка новых дорожных знаков, дорожная разметка.

Напомним, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включен ремонт 39 объектов дорожной инфраструктуры. Общая протяженность дорожных работ составит 28 километров. На эти цели из бюджета направлено около 500 млн рублей.

70% дорожных работ в Севастополе проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»

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