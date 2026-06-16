70 севастопольских предприятий получили поддержку: экспортный совет подвел итоги первого полугодия

В Севастополе состоялось заседание Экспортного совета при губернаторе города. Участники подвели итоги деятельности Центра поддержки экспорта за первое полугодие и обсудили результаты международного сотрудничества региона в различных сферах.

Севастополь продолжает системно укреплять позиции на международной арене. Центр поддержки экспорта помог севастопольским компаниям выйти на внешние рынки: заключены экспортные контракты на сумму 242 тысячи долларов США, поддержку получили 70 субъектов малого и среднего предпринимательства, две компании впервые вышли на внешний рынок. Кроме того, предприятия получили 28 сертификатов «Сделано в России». Эти результаты подтверждают, что системная поддержка и целевые инициативы работают на благо экономики региона, — отметила заместитель губернатора Мария Литовко.

В первом полугодии также были проведены реверсные бизнес-миссии с участием компаний из Турции, Китая и Саудовской Аравии. Впервые организована «Биржа контактов», в рамках которой более 40 севастопольских компаний провели встречи с 12 иностранными партнерами. Это позволило открыть новые возможности для сотрудничества и экспорта.

Развитию международных связей способствует и высокий образовательный потенциал региона. Сегодня в вузах Севастополя обучаются более 430 иностранных студентов из 30 стран.

Севастопольский государственный университет подписал два новых соглашения о сотрудничестве с зарубежными вузами. Институт международного бизнеса и управления заключил меморандум о сотрудничестве с одним из университетов Бразилии.

За первое полугодие Севастополь принял участие в 18 международных мероприятиях. На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о плане сотрудничества с Никарагуа, которое открывает дополнительные возможности для развития двустороннего взаимодействия.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя