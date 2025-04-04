72 крымских памятника и братских захоронения ВОВ привели в порядок бойцы Российских студотрядов

На протяжении двух недель 20 студенческих и школьных трудовых отрядов, объединяющих 500 добровольцев РСО, работали в 20 муниципальных образованиях Республики Крым. Студенты и школьники объединились в рамках Республиканской патриотической акции «Десант Победы РСО», которая является региональным трудовым этапом Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам».

В этом году Десант Победы РСО проводился с 22 марта по 4 апреля под патронатом Главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Акция направлена на проведение добровольческих мероприятий по благоустройству памятников и памятных знаков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание помощи людям преклонного возраста, семьям участников СВО, проведение открытых уроков о событиях Великой Отечественной войны в школах, а также на популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

За время проведения акции студенческие отряды Крыма провели 72 урока мужества о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, в том числе, о событиях Крымской наступательной операции 1944 г., убрали и привели в порядок 32 братских захоронения , 40 памятников и памятных знаков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., выполнили работы по благоустройству 10 скверов и парков Победы общей площадью 100 га. При этом более двух тысяч обучающихся школ Республики Крым приняли участие в мероприятиях Десанта Победы РСО.

В Год защитника Отечества особое внимание уделяется состоянию памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Многие ведомства, органы законодательной и исполнительной власти, муниципальные службы, общественные организации проводят работы по приведению в порядок и содержанию памятников Великой Отечественной войны в достойном состоянии. Нам, студотрядовцам, было важно согласовать действия со всеми заинтересованными для выстраивания конструктивной работы. Важно не приводить один и тот же памятник в порядок разным службам, а распределить объемы работы так, чтобы ни один памятник не остался без внимания, где бы он не находился: в городской черте или горнолесной зоне. Таким образом, собственно, самому Десанту Победы РСО предшествовал продолжительный подготовительный этап, включающий согласование различных аспектов работы волонтеров. Мы успели выполнить запланированные объемы работ до начала памятных событий Крымской наступательной операции 1944 г., охватив, тем самым, практически все муниципальные образования в Республике Крым. Наш труд – это вклад крымской молодежи в сохранение исторической памяти. Мы гордимся тем, что можем внести свою лепту в восстановление и благоустройство мемориальных мест и территорий, а также внести свой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Акция организована АНО «Дом Молодёжи» и Крымским региональным отделением Российских студенческих отрядов в рамках Всероссийского конкурса поддержки добровольчества «Регион добрых дел» и проводится под патронатом Главы Республики Крым. В реализации акции помогает Комитет Государственного Совета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политики, Госкомитет молодежной политики РК, городская администрация г. Симферополя, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского и Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса Оцените материал

Просмотры: 9