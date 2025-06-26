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79-летний дедушка и 17-летняя внучка развернули в Крыму "пасечное" изготовление блиндажных свечей

79-летний дедушка и 17-летняя внучка развернули в Крыму «пасечное» изготовление блиндажных свечей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:58 26.06.2025

Юля — студентка крымского колледжа общественного питания и торговли и участница Молодёжки Народного фронта уже несколько лет помогает бойцам: плетет сети, помогает собирать гуманитарные грузы. И вместе с друзьями делает блиндажные свечи. Узнав о патриотическом хобби внучки её 79-летний дедушка Сергей Александрович отдал воск со своей пасеки, которой посвятил 15 лет своей жизни, для блиндажных свечей.

 

79-летний дедушка и 17-летняя внучка развернули в Крыму "пасечное" изготовление блиндажных свечей

Этого хватило на несколько партий свечей этой зимой, но даже после завершения воска, семья решила продолжать помогать. Дедушка закупил парафин, из которого наши крымские студенты продолжают делать всё новые партии свечей.

Мы делаем свечи с душевным теплом, благодарим вас за то, что живём под мирным небом, ребята мы с вами!, — поделилась Юлия Белянина.

Все изготовленные свечи Народный фронт в преддверии холодов доставит на позиции наших бойцов на Запорожском направлении! Прошлые свечи помогали нашим бойцам на тех позициях!

Узнайте больше:  Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Зеленский загнал себя в угол"

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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