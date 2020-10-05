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8 октября едва ли не весь Киевский район Симферополя (и не только он) останется без воды на целый день

8 октября едва ли не весь Киевский район Симферополя (и не только он) останется без воды на целый день

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:38 05.10.2020

В четверг, 8 октября значительная часть Симферополя останется на сутки без воды. Об этом заявил директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

В этот четверг «КрымТЭЦ» будет проводить работы, в связи с чем будет отсутствовать вода. Просадка будет очень серьезная – почти весь Киевский район останется без воды, — сказал Баженов.

ГУП РК «Вода Крыма» уже обнародовал список улиц, микрорайонов, садовых товариществ и даже сел, у которых воду отключат с 8 утра в четверг и до 8 утра пятницы.

В связи с производством аварийно-восстановительных работ на системе технологического водоснабжения АО «Крым ТЭЦ», 08.10.2020 с 08:00 до 08:00 09.10.2020 будет ограничено водоснабжение сел Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгоновка, СТ «Горки», СТ «Строитель», микрорайонов «Свобода», «Сергеевка», «Новосергеевка», «Каменка», «Хошкельды», «Битак», «Солнечная Долина», «Белое», «Луговое», «Марьино», «Старый город», «Петровская балка», «Центр города», улиц Кечкеметской (№№94-198, №№91-203), Киевской (от гост. Москва до пл. Куйбышева), Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51 Армии, Луговой, Лермонтова, Мате Залки, Полюсной, Б. Куна, Сельвинского, Арабатской, Волочаевской, Глинки, Ковыльной, Бородина, пер. Северный, пр. Победы, прилегающих улиц и переулков, — говорится в сообщении «Воды Крыма».

8 октября едва ли не весь Киевский район Симферополя (и не только он) останется без воды на целый день

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