8 сентября в Херсонесе — концерт французского пианиста с андалузскими корнями Николя Челоро

8 сентября Херсонес Таврический посетит Николя Челоро – французский пианист и композитор с неаполитанскими и андалузскими корнями. Несмотря на внешнеполитическую ситуацию артист продолжает ежегодно давать концерты на территории Крыма и Севастополя.

С раннего возраста Николя показал свой талант – уже в 14 лет он получил золотую медаль консерватории Версаля. На сегодняшний день Николая Челоро побывал с гастролями в 20 странах мира. Ежегодно музыкант посещает Херсонес и исполняет свою чарующую музыку для жителей и гостей Севастополя. Репертуар артиста необычайно богат работами, позволяющими Николя демонстрировать всё разнообразие своего таланта. Это шедевры фортепианной музыки от Баха, Моцарта, Бетховена до Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева. Публика также высоко ценит собственные произведения Николя Челоро. Они трогают современного слушателя своей глубиной и искренностью. Каждая композиция музыканта передает эмоциональный порыв автора, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

8 сентября в Античном театре прозвучит программа «Музыкальный вояж…из Испании в Россию». Вы прикоснетесь к классике мировой академической музыки: мелодиям Фредерика Шопена, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова, Мануэля де Фалья и многих других. Также на мероприятии Николя Челоро исполнит композиции собственного сочинения.