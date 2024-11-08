8% женщин в Крыму столкнулись с негативной реакцией работодателя на беременность

В опросе сервиса SuperJob приняли участие женщины из Крыма, имеющие детей.

В Крыму 55% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 16% — во втором, 7% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам. Женщины в возрасте до 39 лет чаще тех, кто старше, информируют работодателя о своем положении на ранних сроках. Во втором триместре и позже делятся радостной новостью с начальством чаще те, кому за 40. 44% будущих матерей рассказали, что работодатели позитивно реагируют на информацию о беременности, 32% — сообщили о нейтральной реакции, о негативе — 8% респондентов, — отмечают в пресс-службе сервиса.