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8% женщин в Крыму столкнулись с негативной реакцией работодателя на беременность
фото: pxhere.com

8% женщин в Крыму столкнулись с негативной реакцией работодателя на беременность

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:35 08.11.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие женщины из Крыма, имеющие детей.

В Крыму 55% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 16% — во втором, 7% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам. Женщины в возрасте до 39 лет чаще тех, кто старше, информируют работодателя о своем положении на ранних сроках. Во втором триместре и позже делятся радостной новостью с начальством чаще те, кому за 40. 44% будущих матерей рассказали, что работодатели позитивно реагируют на информацию о беременности, 32% — сообщили о нейтральной реакции, о негативе — 8% респондентов, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Коллеги по работе на информацию о предстоящем пополнении реагируют в большинстве случаев позитивно: 66% матерей сообщили, что сослуживцы были рады новости о беременности, каждая пятая, что отношение было нейтральным.

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