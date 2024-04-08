80 лет назад началась Крымская наступательная операция — комментарий Сергея Аксёнова

Оккупанты планировали удерживать полуостров любой ценой. Но ни мощная группировка войск, ни пропаганда, ни смена командующих нацистам не помогли. Советские войска продвигались стремительно, каждый день освобождая крымские города и районы. 8 апреля наши бойцы вошли в Армянск, а уже 16-го освободили Ялту.

12 мая остатки фашистских формирований были добиты на мысе Херсонес. Крым был освобожден от коричневой нечисти.

А на вопрос нациста «Что ожидает нас?» газета «Известия» в сорок четвертом году дала исчерпывающий ответ, который актуален и сегодня, и во все времена: тот, кто не сдастся, будет уничтожен, – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым