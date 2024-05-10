810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота станет дивизией

810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота расширится и станет дивизией. Об этом сообщил Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин на встрече с командирами боевых подразделений в Кремле.

Командир севастопольских морпехов, Герой России Олег Власов доложил, что с начала специальной военной операции численность вверенных ему соединений составляла 2 441 человек. Сейчас в состав бригады включено 19 новых боевых подразделений. На данный момент численность соединений составляет 11 365 человек. Боевые задачи выполняются сразу в трёх группировках войск и сил.

Я знаю об этом, мы вчера с Министром обсуждали, с ГШ. Бригада стала большой: было три тысячи с небольшим вначале, а сейчас 11 с лишним тысяч. Это дивизия. Я думаю, что по этому пути надо идти, с Министром вчера говорили об этом. Надо реорганизовать бригаду в дивизию и соответствующим образом выстроить все органы управления. Так и сделаем. Я знаю о Вашей бригаде, она постоянно на слуху. Спасибо Вам за Вашу боевую работу. Самые наилучшие пожелания всем бойцам и офицерам, — сказал Владимир Путин.