9-11 мая: график работы нотариусов Севастополя в нерабочие и праздничные дни

В нерабочие и праздничные дни 09-11 мая 2024 года у нотариусов города Севастополя установлен индивидуальный режим работы. Планируя посещение нотариальной конторы, пожалуйста, согласовывайте свой визит с графиком работы нотариуса.

График нотариусов, работающих 09.05.2024 — 11.05.2024: Боровская Елена Анатольевна 10.05 Водяхина Ольга Александровна 10.05 Ком Лилия Александровна 10.05 — 11.05 Соболева Юлия Анатольевна 09.05 — 10.05 Усенко Тамара Тимофеевна 10.05 — 11.05 источник: Нотариальная палата Севастополя