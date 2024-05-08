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9-11 мая: график работы нотариусов Севастополя в нерабочие и праздничные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:23 08.05.2024

В нерабочие и праздничные дни 09-11 мая 2024 года у нотариусов города Севастополя установлен индивидуальный режим работы. Планируя посещение нотариальной конторы, пожалуйста, согласовывайте свой визит с графиком работы нотариуса.

График нотариусов, работающих  09.05.2024 — 11.05.2024:

Боровская Елена Анатольевна 10.05
Водяхина Ольга Александровна 10.05
Ком Лилия Александровна 10.05 — 11.05
Соболева Юлия Анатольевна 09.05 — 10.05
Усенко Тамара Тимофеевна 10.05 — 11.05

источник: Нотариальная палата Севастополя 

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