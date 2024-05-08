9-11 мая: график работы нотариусов Севастополя в нерабочие и праздничные дни

В нерабочие и праздничные дни 09-11 мая 2024 года у нотариусов города Севастополя установлен индивидуальный режим работы. Планируя посещение нотариальной конторы, пожалуйста, согласовывайте свой визит с графиком работы нотариуса.
График нотариусов, работающих 09.05.2024 — 11.05.2024:
|Боровская Елена Анатольевна
|10.05
|Водяхина Ольга Александровна
|10.05
|Ком Лилия Александровна
|10.05 — 11.05
|Соболева Юлия Анатольевна
|09.05 — 10.05
|Усенко Тамара Тимофеевна
|10.05 — 11.05
источник: Нотариальная палата Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя