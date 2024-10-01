9 октября двери общественной приёмной ГУ МЧС России по Республике Крым откроют для крымчан

С 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Сергеевич Ожигин проведёт личный приём заявителей по адресу: город Симферополь, проспект Кирова, 13.

С целью сокращения продолжительности контактов граждан и уполномоченных лиц, проводящих приём, рекомендуется заблаговременно подготовить текст обращения в письменном виде.

Общероссийский день приёма граждан 9 октября 2024 г. проводится согласно порядка применения методических рекомендаций по работе с личными обращениями и запросами.

Так, личный приём заявителей будет проводится исключительно по предварительной записи с 01 октября по 8 октября 2024 года по телефону: (3652)-55-09-44.

Запись на приём осуществляется с фиксацией данных о заявителе, позволяющих его идентифицировать: фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии), даты рождения, адреса места проживания или нахождения, номера телефона, иных данных.

На личный приём не допускаются

заявители, предварительно не записавшиеся на прием;

заявители, пришедшие с опозданием относительно указанного в предварительной записи на прием времени проведения приема;

заявители, пришедшие ранее установленного времени проведения приема.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму