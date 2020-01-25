На плато Ай-Петри и Ангарском перевале дежурят спасатели «КРЫМ-СПАС»

Зима в Крыму — травмоопасный период. И если в городах полуострова о том, что сейчас январь-месяц, напоминает лишь температура воздуха, то на Ай-Петри и Ангарском перевале — зима настоящая. Со снегом и соответствующими развлечениями. Как результат — тянутся туда туристы.

С целью обеспечения безопасности отдыхающих, а также оказания своевременной помощи в выходные дни на Ангарском перевале и плато Ай-Петри осуществляют дежурство сотрудники «КРЫМ-СПАС». Так, на плато «Ай-Петри» сотрудниками Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» осуществляется дежурство на технике высокой проходимости (снегоходы). Кроме этого, на Ангарском перевале находятся на дежурстве спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ- СПАС». Спасатели оснащены всем необходимым спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Здесь также находится техника высокой проходимости. При необходимости спасатели незамедлительно могут вызвать бригаду скорой медицинской помощи, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, в выходные дни в горно-лесной зоне полуострова по-прежнему наблюдается значительное количество любителей зимних видов отдыха.

Сигналы о травмировании отдыхающих поступают каждые выходные. В основном это происходит в местах массового отдыха: на Ангарском перевале, а также на плато Ай-Петри, — подчеркивает министр. — Наибольшее количество травм люди получают при катании со склонов на санках, прежде всего, надувных, так называемых «тюбингах». МЧС обращает внимание: очень тщательно подходите к выбору мест и видов отдыха!

Спасатели «КРЫМ-СПАС» настоятельно рекомендуют соблюдать отдыхающим правила безопасного поведения во время зимнего отдыха!