А что это такое? Испытания и сертификация продукции на соответствие требованием технических регламентов

Обязательность процедуры сертификации зависит от различных факторов, включая вид продукции, страну производства, требования регулирующих органов, а также рынок, на который предполагается выпуск продукции. Вот несколько обстоятельств, которые могут влиять на обязательность сертификации:

тип продукции: некоторые виды продукции подпадают под обязательные требования по сертификации в соответствии с законодательством той страны, где производится или продается продукция. Например, продукция в сфере медицинского оборудования, электротехники, автомобилей и др. часто требует обязательной сертификации.

некоторые виды продукции подпадают под обязательные требования по сертификации в соответствии с законодательством той страны, где производится или продается продукция. Например, продукция в сфере медицинского оборудования, электротехники, автомобилей и др. часто требует обязательной сертификации. страна производства: требования к сертификации могут различаться в зависимости от страны производства. Например, для продукции, предназначенной для рынка стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может потребоваться соответствие техническим регламентам союза.

требования к сертификации могут различаться в зависимости от страны производства. Например, для продукции, предназначенной для рынка стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может потребоваться соответствие техническим регламентам союза. требования рынка: регулирующие органы и законодательство различных рынков могут устанавливать свои требования к сертификации. На международных рынках часто ценится соответствие международным стандартам.

регулирующие органы и законодательство различных рынков могут устанавливать свои требования к сертификации. На международных рынках часто ценится соответствие международным стандартам. требования клиентов: некоторые клиенты могут потребовать от своих поставщиков предоставление сертификатов о соответствии как условие для заключения договора.

некоторые клиенты могут потребовать от своих поставщиков предоставление сертификатов о соответствии как условие для заключения договора. отраслевые стандарты: в определенных отраслях могут существовать отраслевые стандарты, которые регулируют обязательность сертификации.

Обязательность сертификации может быть установлена как на уровне национального, так и на уровне международных стандартов. Важно тщательно изучить законодательство и требования в соответствующей области и стране для определения, является ли сертификация обязательной для конкретного вида продукции.

Сертификация — кто проводит