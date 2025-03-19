А давайте запретим... Депутаты предлагают ограничить количество виртуальных телефонных номеров для физлиц

Количество виртуальных телефонных номеров для физических лиц следует ограничить в России. Такое мнение глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Мы ограничили количество сим-карт для физического лица, надеюсь, то же самое произойдет и с виртуальными телефонными номерами для физических лиц, — сказал Боярский.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день физлицо может заключить договор на неограниченное количество номеров виртуальных телефонных станций.

Виртуальные номера часто используются для анонимного общения, регистрации в онлайн-сервисах и обхода блокировок, что делает их популярным инструментом среди злоумышленников, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Установка лимита на количество номеров, оформляемых на одно физическое лицо, может помочь снизить случаи использования таких номеров в нелегальной деятельности, например, для телефонного и интернет-мошенничества», — сказал он.

Кроме того, стоит обратить внимание на методы контроля и идентификации владельцев виртуальных номеров, считает Немкин.

Ограничение количества номеров без надежного механизма идентификации не решит проблему полностью. Важно сделать так, чтобы доступ к виртуальным номерам предоставлялся только через верифицированные и лицензированные сервисы с обязательным подтверждением личности. Такой подход позволит эффективно бороться с мошенничеством, не ущемляя при этом права добросовестных пользователей, — добавил он.

Виртуальный мобильный, или DEF-номер — это номер, телефонный код которого выглядит как у любого мобильного, но работает он не через GSM-сеть, а через IP-телефонию. Под единым номером бизнес может, к примеру, объединить территориально распределенные офисы в других городах. Используются DEF-номера главным образом для работы автоматизированных и полуавтоматизированных систем обзвона, в том числе легальными компаниями. Такие номера проще администрировать, подключать к программным или облачным АТС, «скрещивать» с роботами. Удобно создать себе виртуальный номер для каких-то временных задач, чтобы не раскрывать свой настоящий номер телефона или для регистрации в каком-то сервисе.

Именно анонимность виртуальных мобильных номеров и сделала их крайне привлекательными для преступников, — подчеркнул Немкин.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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