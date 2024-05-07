А дело было так: нотариусы рассказали, с какими экстремальными ситуациями сталкивались в работе

В Федеральной нотариальной палате рассказали необычные истории из реальной жизни: когда нотариусам приходится разоблачать мошенников, спасать жизни или отправляться в дальние путешествия.
Нотариусы работают не только в кабинете, но и на выезде. В том числе в непростых условиях. Так, нотариусу из Уфы нужно было обеспечить доказательства и зафиксировать целостность пломб на водосчетчиках в крупном городском супермаркете. Только эти счетчики находились в колодце, куда пришлось поочередно залезать самому нотариусу, понятым, фотографу и заинтересованным в осмотре лицам, — рассказывают в нотариате.
Особая история — работа нотариусов на Крайнем Севере и в других труднодоступных и малонаселенных районах России.
Наряду с высокой профессиональной квалификацией, здесь приходится проявлять выносливость и смелость. Часто добираться до удаленного района, жителям которого требуется нотариальная помощь, приходится на вертолетах, вездеходах, водным путем или по замерзшим рекам, — продолжают в ФНП. — Бывают и экстремальные ситуации. Так, чтобы попасть на стойбище оленеводов в тундре, нотариусу пришлось выпрыгивать из вертолета с небольшой высоты. Местность была болотистая, и вертолет не мог приземлиться на землю. Еще один нотариус вспоминает, как добирался до труднодоступного поселка по «зимнику» в 47-градусный мороз. При этом водитель попросил держать открытой дверцу машины, чтобы можно было выпрыгнуть, если автомобиль начнет уходить под лед.
Иногда в нотариальных конторах случаются чрезвычайные ситуации и специалистам приходится действовать быстро и решительно, подчеркивают эксперты. Например, в Перми нотариус успела оказать неотложную медицинскую помощь наследнице, у которой на фоне стресса от смерти супруга случился эпилептический припадок. Прибывшие врачи сказали, что все действия юриста были правильными.
Поработать «медиком» пришлось и нотариусу из Долгопрудного, — продолжают в нотариате. — Посетитель пришел за консультацией о разделе имущества при разводе. Он очень переживал, а когда вышел во двор — потерял сознание и бился в конвульсиях. Нотариус увидела происходящее по камерам наблюдения. Выбежала на улицу и оказала помощь мужчине, который уже начал задыхаться. Кстати, разводиться после этого случая он передумал, а брачный договор с супругой все-таки составил.
Иногда в нотариальной конторе помогают сохранить не только здоровье. Порой заявители выдают себя за другого человека, пользуясь внешним сходством с фотографией в чужом паспорте. Например, в Башкортостане женщина прикинулась своей сестрой для заверения согласия на продажу недвижимости, но нотариус распознал подмену. Еще один клиент пришел с паспортом друга. Когда нотариус заподозрила махинацию, честно признался, что поступает так не впервые, поскольку приятель на него очень похож и допоздна работает. Однако же в этот раз молодому человеку все-таки пришлось приехать и решать вопрос лично.
Другой предприимчивый мужчина пришел в нотариальную контору с паспортом брата-близнеца, чтобы составить от его имени завещание в свою пользу. Узнав от посетителя о существовании внешне идентичного родственника, нотариус начала аккуратно задавать вопросы, которые позволили убедиться, что посетитель — не тот, за кого себя выдает.
Иногда нотариусы помогают разоблачить преступный сговор. Так, в Подмосковье клиент предъявил документы на долю в гаражно-строительном кооперативе, но нотариуса смутил размер доли. В справке от председателя ГСК она была больше, чем принадлежало гражданину по выписке из ЕГРН. Нотариус указала на это расхождения, и в следующий раз человек принес другую справку. Доля была указана верно, но теперь вызывала сомнения дата изготовления документа. Нотариус позвонила в полицию и до приезда правоохранителей под разными предлогами удерживала посетителя в конторе. В итоге было заведено уголовное дело из-за того, что председатель ГСК выдавал поддельные справки в сговоре с другими лицами.
Нотариусы заинтересованы в том, чтобы пресекать мошеннические схемы и исключать любые двоякие ситуации, поскольку не только дорожат своей репутацией, но также несут имущественную ответственность за результаты своей работы. То есть нотариус полностью возмещает ущерб, если тот возник по его вине, — подчеркивают в ФНП.
источник: «Российская газета» (автор: Владислав Куликов)
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