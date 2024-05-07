А дело было так: нотариусы рассказали, с какими экстремальными ситуациями сталкивались в работе

Иногда в нотариальной конторе помогают сохранить не только здоровье. Порой заявители выдают себя за другого человека, пользуясь внешним сходством с фотографией в чужом паспорте. Например, в Башкортостане женщина прикинулась своей сестрой для заверения согласия на продажу недвижимости, но нотариус распознал подмену. Еще один клиент пришел с паспортом друга. Когда нотариус заподозрила махинацию, честно признался, что поступает так не впервые, поскольку приятель на него очень похож и допоздна работает. Однако же в этот раз молодому человеку все-таки пришлось приехать и решать вопрос лично.

Другой предприимчивый мужчина пришел в нотариальную контору с паспортом брата-близнеца, чтобы составить от его имени завещание в свою пользу. Узнав от посетителя о существовании внешне идентичного родственника, нотариус начала аккуратно задавать вопросы, которые позволили убедиться, что посетитель — не тот, за кого себя выдает.

Иногда нотариусы помогают разоблачить преступный сговор. Так, в Подмосковье клиент предъявил документы на долю в гаражно-строительном кооперативе, но нотариуса смутил размер доли. В справке от председателя ГСК она была больше, чем принадлежало гражданину по выписке из ЕГРН. Нотариус указала на это расхождения, и в следующий раз человек принес другую справку. Доля была указана верно, но теперь вызывала сомнения дата изготовления документа. Нотариус позвонила в полицию и до приезда правоохранителей под разными предлогами удерживала посетителя в конторе. В итоге было заведено уголовное дело из-за того, что председатель ГСК выдавал поддельные справки в сговоре с другими лицами.

Нотариусы заинтересованы в том, чтобы пресекать мошеннические схемы и исключать любые двоякие ситуации, поскольку не только дорожат своей репутацией, но также несут имущественную ответственность за результаты своей работы. То есть нотариус полностью возмещает ущерб, если тот возник по его вине, — подчеркивают в ФНП.

источник: «Российская газета» (автор: Владислав Куликов)