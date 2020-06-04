А мужчина так старался… В Феодосии полицейские обнаружили плантацию конопли

Сотрудниками уголовного розыска и подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России в Феодосии задержан местный житель, подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

В ходе обыска его домовладения полицейские обнаружили 114 кустов и 70 саженцев конопли, которые находились в пластмассовых ведрах и горшках. За ними мужчина тщательно ухаживал, оборудовав небольшую теплицу с поливом, освещением и техникой для поддержания нужной температуры воздуха. Согласно экспертизе, эти 184 растения, общей массой в перерасчёте на высушенное вещество свыше 25 килограммов, являются растениями рода Cannabis, — сообщили в пресс-центре МВД России.

Отделом дознания ОМВД России по городу Феодосия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

фото: пресс-центр МВД России