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А на что готовы вы ради бургера и картошечки-фри? Туристы чудят в Крыму
Фото: Fotorech, pixabay.com

А на что готовы вы ради бургера и картошечки-фри? Туристы чудят в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:20 29.11.2020

В Крыму состоятельный фанат фастфуда не смог обойтись без бургеров и картошки «фри» и отправил частный вертолёт на материк, чтобы привезли порцию еды. Об этой истории (вымышленной или правдивой, но все равно занимательной) повествует РИА «Регион Online». Что на 100% правда — с 2014 года на полуострове McDonald’s прекратил работу.

Ну а турист заказал вертолет в Ялту, на борту которого его человек отправился в Краснодар, купил 20 порций фастфуда и вернулся обратно на курорт. На все ушло около двух часов. Доставка обеда обошлась заказчику в 200 тысяч рублей, при этом за сам обед он отдал около 4 тысяч рублей.

Для представителей авиакомпании этот случай стал первым в карьере. Как правило, клиенты заказывают вертолеты, чтобы совершить экскурсию или трансфер из аэропорта.

А на что готовы вы ради бургера и картошечки-фри? Туристы чудят в Крыму

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