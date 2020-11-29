А на что готовы вы ради бургера и картошечки-фри? Туристы чудят в Крыму

В Крыму состоятельный фанат фастфуда не смог обойтись без бургеров и картошки «фри» и отправил частный вертолёт на материк, чтобы привезли порцию еды. Об этой истории (вымышленной или правдивой, но все равно занимательной) повествует РИА «Регион Online» . Что на 100% правда — с 2014 года на полуострове McDonald’s прекратил работу.

Ну а турист заказал вертолет в Ялту, на борту которого его человек отправился в Краснодар, купил 20 порций фастфуда и вернулся обратно на курорт. На все ушло около двух часов. Доставка обеда обошлась заказчику в 200 тысяч рублей, при этом за сам обед он отдал около 4 тысяч рублей.

Для представителей авиакомпании этот случай стал первым в карьере. Как правило, клиенты заказывают вертолеты, чтобы совершить экскурсию или трансфер из аэропорта.