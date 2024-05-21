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Абдоминопластика живота — особенности процедуры, её виды, показания и противопоказания
фото: cosmetology-unit.ru

Абдоминопластика живота — особенности процедуры, её виды, показания и противопоказания

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 21:46 21.05.2024

Абдоминопластика живота, также известная как «тумми-так» (tummy tuck), — это хирургическая процедура, направленная на улучшение внешнего вида живота https://cosmetology-unit.ru/services/plasticheskaya-khirurgiya/abdominoplastika/. Во время абдоминопластики удаляется избыточная кожа и жир, а также подтягиваются мышцы живота для создания более плоского и упругого контура. Вот основные аспекты этой процедуры:

Показания для абдоминопластики:

  • избыточная кожа и жир в области живота: часто возникает после значительного снижения веса или беременности.
  • растянутые или ослабленные мышцы живота: это также может быть результатом беременности или значительных колебаний веса.
  • шрамы или растяжки: абдоминопластика может помочь уменьшить видимость некоторых шрамов или растяжек.

Процесс процедуры:

  • консультация: врач обсудит с пациентом его цели и ожидания, проведет физический осмотр и определит, подходит ли пациент для этой процедуры.
  • анестезия: процедура проводится под общей анестезией.
  • разрезы: разрез обычно делается горизонтально, от одного бедра до другого, в нижней части живота. В некоторых случаях может потребоваться дополнительный разрез вокруг пупка.
  • удаление жира и кожи: удаляется избыточная кожа и жир, подтягиваются мышцы брюшной стенки.
  • закрытие разрезов: разрезы закрываются швами, которые могут быть как внутренними, так и внешними.

Восстановление:

  • время восстановления: полное восстановление может занять несколько недель. Первые дни или недели могут потребоваться специальная компрессионная одежда и ограничение физической активности.
  • болевые ощущения: пациенты могут испытывать боль и дискомфорт, которые контролируются с помощью обезболивающих препаратов.
  • рубцы: рубцы после операции со временем станут менее заметными, но полностью не исчезнут.

Риски и осложнения:

Как и любая хирургическая процедура, абдоминопластика связана с рисками, такими как инфекция, кровотечение, проблемы с заживлением ран и неблагоприятные реакции на анестезию. Важно обсудить все возможные риски с врачом перед операцией.

Противопоказания:

  • женщинам, планирующим беременность, рекомендуется отложить абдоминопластику, поскольку беременность может свести на нет результаты операции.
  • люди с определенными медицинскими условиями могут получить отказ в проведении этой процедуры.

Важно: абдоминопластика может значительно улучшить внешний вид живота, однако это серьезная хирургическая операция, требующая тщательного рассмотрения и подготовки.

Виды абдоминопластики живота

Абдоминопластика живота имеет несколько видов, которые различаются по объему вмешательства и технике выполнения. Выбор конкретного вида зависит от индивидуальных особенностей пациента и целей операции. Вот основные виды абдоминопластики:

Полная абдоминопластика (Full Abdominoplasty)

Описание: это наиболее распространенная форма абдоминопластики, включающая удаление избыточной кожи и жира, а также подтяжку мышц живота.

Процедура:

  • разрезы делаются от бедра до бедра и вокруг пупка.
  • удаляется лишняя кожа и жир.
  • мышцы брюшной стенки подтягиваются и укрепляются.
  • пупок перемещается в новое положение.

Показания: значительное количество избыточной кожи и жира, слабость или растяжение мышц живота.

Мини-абдоминопластика (Mini Abdominoplasty)

Описание: менее инвазивная процедура, чем полная абдоминопластика, подходящая для пациентов с умеренными проблемами в нижней части живота.

Процедура:

  • разрез делается только в нижней части живота, обычно короче, чем при полной абдоминопластике.
  • удаляется ограниченное количество кожи и жира.
  • мышцы нижней части живота подтягиваются.
  • пупок обычно не перемещается.

Показания: умеренное количество избыточной кожи и жира в нижней части живота, незначительное растяжение мышц.

Эндоскопическая абдоминопластика (Endoscopic Abdominoplasty)

Описание: минимально инвазивная процедура, использующая эндоскоп для подтяжки мышц живота.

Процедура:

  • несколько небольших разрезов.
  • введение эндоскопа (тонкой трубки с камерой) для контроля операции.
  • подтяжка и укрепление мышц живота с минимальными разрезами.

Показания: небольшое количество избыточной кожи, основной акцент на укрепление мышц.

Расширенная абдоминопластика (Extended Abdominoplasty)

Описание: более обширная форма абдоминопластики, включающая подтяжку боковых и задних областей тела.

Процедура:

  • разрезы делаются не только в передней части живота, но и продолжаются к бокам и спине.
  • удаляется значительное количество кожи и жира.
  • мышцы подтягиваются по всей окружности туловища.

Показания: значительное количество избыточной кожи и жира по всей окружности туловища, часто после значительного снижения веса.

Абдоминопластика с липосакцией (Lipoabdominoplasty)

Описание: комбинированная процедура, сочетающая традиционную абдоминопластику с липосакцией для удаления избыточного жира.

Процедура:

  • липосакция используется для удаления жира из определенных областей.
  • удаление избыточной кожи и подтяжка мышц живота.

Показания: избыточный жир в сочетании с избыточной кожей и слабостью мышц живота.

Обратная абдоминопластика (Reverse Abdominoplasty)

Описание: процедура, направленная на удаление избыточной кожи в верхней части живота.

Процедура:

  • разрезы делаются под грудной клеткой.
  • удаление избыточной кожи в верхней части живота.

Показания: избыточная кожа в верхней части живота, часто у пациентов, прошедших через значительное снижение веса.

Выбор конкретного вида абдоминопластики зависит от анатомических особенностей пациента, объема избыточной кожи и жира, а также целей операции. Консультация с квалифицированным пластическим хирургом поможет определить наиболее подходящий вид процедуры.

Абдоминопластика живота — сложность процедуры и результаты

Абдоминопластика (пластика живота) — это сложная хирургическая процедура, требующая высокой квалификации и опыта от пластического хирурга. Уровень сложности и шансы на успешный результат зависят от многих факторов, таких как объем вмешательства, исходное состояние пациента, и соблюдение рекомендаций в постоперационном периоде.

Сложность процедуры

  • полная абдоминопластика является наиболее сложной формой этой операции. Она включает обширные разрезы, удаление значительного количества кожи и жира, а также подтяжку мышц живота. Требует длительного времени операции и восстановления.
  • мини-абдоминопластика менее инвазивна, чем полная, и обычно менее сложна, но все же требует опыта и аккуратности.
  • эндоскопическая абдоминопластика и абдоминопластика с липосакцией могут считаться технически сложными из-за использования специального оборудования и комбинирования различных методик.
  • расширенная абдоминопластика и обратная абдоминопластика также сложны из-за их объема и специфики анатомических областей.

Шансы на отличные результаты

  • квалификация хирурга: результаты операции напрямую зависят от опыта и навыков хирурга. Выбор квалифицированного и сертифицированного специалиста значительно повышает шансы на успешный результат.
  • состояние здоровья пациента: удовлетворительное общее состояние здоровья пациента способствует успешному заживлению и снижению риска осложнений.
  • соответствие ожиданий реальности: реалистичные ожидания и понимание возможных результатов помогают пациентам быть довольными результатами.
  • соблюдение рекомендаций: важна правильная подготовка к операции и соблюдение всех постоперационных рекомендаций, включая ограничения физической активности и следование инструкциям по уходу за швами.
  • отсутствие вредных привычек: курение и злоупотребление алкоголем могут негативно повлиять на процесс заживления и конечный результат.
  • индивидуальные особенности: анатомические особенности, эластичность кожи, генетика и общий тонус мышц могут влиять на результат операции.

Риски и возможные осложнения

Несмотря на высокие шансы на успешный результат, абдоминопластика, как и любая хирургическая операция, сопряжена с рисками:

  • инфекции.
  • сгустки крови (тромбы).
  • серомы (скопления жидкости).
  • плохое заживление ран.
  • образование рубцов.
  • асимметрия.
  • проблемы с чувствительностью кожи.

Повышение шансов на успешный результат

  • тщательный выбор хирурга: проверка квалификации, опыта и отзывов о хирурге.
  • предоперационные консультации: обсуждение всех аспектов операции, включая риски и ожидаемые результаты.
  • соблюдение предоперационных инструкций: отказ от курения, поддержание здорового образа жизни и выполнение всех рекомендаций хирурга.
  • постоперационный уход: строгое следование инструкциям по уходу за швами, ношение компрессионного белья, ограничение физической активности.

Другими словами, отмечают эксперты, абдоминопластика может дать отличные результаты при правильном подходе и соблюдении всех рекомендаций. Она помогает пациентам добиться значительного улучшения внешнего вида живота и повышения самооценки.

Показания к абдоминопластике живота

Абдоминопластика живота показана в случаях, когда пациент сталкивается с проблемами, которые не могут быть решены с помощью диеты и физических упражнений. Вот основные показания к абдоминопластике:

  • наличие значительного количества лишней кожи и жировых отложений в области живота, которые не удается устранить диетой и физическими упражнениями.
  • расхождение (диастаз) прямых мышц живота, часто возникающее после беременности, что приводит к слабости мышечного каркаса и выпиранию живота.
  • наличие значительных растяжек на животе, которые сопровождаются избытком кожи.
  • наличие грыж, которые могут быть скорректированы во время абдоминопластики.
  • потеря эластичности кожи и мышц живота, часто связанная с резким снижением веса или возрастными изменениями.
  • неровный или непривлекательный контур живота, вызванный предыдущими хирургическими вмешательствами или травмами.

Дополнительные показания

  • после значительного похудения, особенно после бариатрической хирургии, когда остается большое количество лишней кожи.
  • желание улучшить внешний вид живота для повышения самооценки и уверенности в себе.

Противопоказания

При этом есть и противопоказания к проведению абдоминопластики, включая:

  • наличие серьезных хронических заболеваний, которые могут увеличить риск осложнений.
  • плохое общее состояние здоровья.
  • планы на беременность в ближайшем будущем, так как это может привести к повторному растяжению кожи и мышц.
  • ожирение, при котором сначала рекомендуется снижение веса.
  • курение, если пациент не готов отказаться от него до и после операции, так как это может повлиять на заживление.

Консультация с хирургом

Перед проведением абдоминопластики важно пройти консультацию с квалифицированным пластическим хирургом, который оценит состояние пациента, определит показания и противопоказания, а также расскажет о рисках и ожидаемых результатах операции.

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