Абдоминопластика живота — особенности процедуры, её виды, показания и противопоказания

Абдоминопластика живота, также известная как «тумми-так» (tummy tuck), — это хирургическая процедура, направленная на улучшение внешнего вида живота https://cosmetology-unit.ru/services/plasticheskaya-khirurgiya/abdominoplastika/. Во время абдоминопластики удаляется избыточная кожа и жир, а также подтягиваются мышцы живота для создания более плоского и упругого контура. Вот основные аспекты этой процедуры:

Показания для абдоминопластики:

избыточная кожа и жир в области живота: часто возникает после значительного снижения веса или беременности.

часто возникает после значительного снижения веса или беременности. растянутые или ослабленные мышцы живота: это также может быть результатом беременности или значительных колебаний веса.

это также может быть результатом беременности или значительных колебаний веса. шрамы или растяжки: абдоминопластика может помочь уменьшить видимость некоторых шрамов или растяжек.

Процесс процедуры:

консультация: врач обсудит с пациентом его цели и ожидания, проведет физический осмотр и определит, подходит ли пациент для этой процедуры.

врач обсудит с пациентом его цели и ожидания, проведет физический осмотр и определит, подходит ли пациент для этой процедуры. анестезия: процедура проводится под общей анестезией.

процедура проводится под общей анестезией. разрезы: разрез обычно делается горизонтально, от одного бедра до другого, в нижней части живота. В некоторых случаях может потребоваться дополнительный разрез вокруг пупка.

разрез обычно делается горизонтально, от одного бедра до другого, в нижней части живота. В некоторых случаях может потребоваться дополнительный разрез вокруг пупка. удаление жира и кожи: удаляется избыточная кожа и жир, подтягиваются мышцы брюшной стенки.

удаляется избыточная кожа и жир, подтягиваются мышцы брюшной стенки. закрытие разрезов: разрезы закрываются швами, которые могут быть как внутренними, так и внешними.

Восстановление:

время восстановления: полное восстановление может занять несколько недель. Первые дни или недели могут потребоваться специальная компрессионная одежда и ограничение физической активности.

полное восстановление может занять несколько недель. Первые дни или недели могут потребоваться специальная компрессионная одежда и ограничение физической активности. болевые ощущения: пациенты могут испытывать боль и дискомфорт, которые контролируются с помощью обезболивающих препаратов.

пациенты могут испытывать боль и дискомфорт, которые контролируются с помощью обезболивающих препаратов. рубцы: рубцы после операции со временем станут менее заметными, но полностью не исчезнут.

Риски и осложнения:

Как и любая хирургическая процедура, абдоминопластика связана с рисками, такими как инфекция, кровотечение, проблемы с заживлением ран и неблагоприятные реакции на анестезию. Важно обсудить все возможные риски с врачом перед операцией.

Противопоказания:

женщинам, планирующим беременность, рекомендуется отложить абдоминопластику, поскольку беременность может свести на нет результаты операции.

люди с определенными медицинскими условиями могут получить отказ в проведении этой процедуры.

Важно: абдоминопластика может значительно улучшить внешний вид живота, однако это серьезная хирургическая операция, требующая тщательного рассмотрения и подготовки.