Абитуриентам и их родителям на заметку. Что нужно знать о правилах приема в вузы в 2023 году

В 2023 году изменился порядок приема в вузы России. Нововведения вступили в силу 1 марта. Одной из новаций стала система приоритетов: участвуя в нескольких конкурсах на разных направлениях или формах обучения, абитуриент обязан указать свои предпочтения. Подробнее о нововведениях, порядке подачи и рассмотрения заявлений, а также о сроках публикации приказов о зачислении — в материале Госдумы.

Сокращено количество направлений подготовки, на которые можно подать документы.

Если ранее абитуриенты имели возможность выбрать до 10 направлений подготовки для участия в конкурсе на поступление, то с этого года их количество сокращено до пяти. Ограничение не распространяется на форму (очная, очно-заочная, заочная) и основания поступления (бюджет, платная основа). Таким образом, выбирая не более пяти направлений подготовки, абитуриенты могут также указать несколько интересующих их форм или оснований для поступления. Кроме того, следует помнить, что для подачи документов доступно не более пяти образовательных учреждений.

На бюджетные и платные места подаются отдельные заявления.

В этом году абитуриентам необходимо подавать два заявления на поступление: в рамках контрольных цифр приема на бюджетных основаниях и отдельно на места с оплатой стоимости обучения.

Система приоритетов.

При подаче заявления о приеме на обучение теперь необходимо указывать приоритеты зачисления по различным условиям поступления, если выбрано несколько направлений. Приоритеты обозначаются порядковыми номерами и выставляются абитуриентом по каждому направлению подготовки с учетом формы, профиля образовательной программы, оснований обучения. Таким образом, при наличии документа об образовании, поданного в вуз в установленный срок лично либо электронно (через портал «Госуслуги»), конкурс на зачисление по каждому направлению подготовки будет проводиться по первому приоритету, указанному в заявлении. Если пройти по конкурсу не получится, абитуриент автоматически участвует в конкурсе по следующему приоритету на вакантные места для зачисления.

Изменить указанные в заявлении приоритеты можно не позднее дня завершения приема документов. Предполагается, что данная система решит основную проблему всех поступающих – необходимость перекладывания документа об образовании в последние часы и минуты до завершения их приема.

Согласие на зачисление больше не требуется.

Теперь для зачисления абитуриентам необходимо в срок подать документы, включая оригинал документа об образовании. Подача согласия о зачислении, являвшегося обязательным документом, без которого оно было бы невозможно, теперь отменена.

Отдельная квота для некоторых категорий поступающих.

В 2023 году для определенной категории поступающих на программы бакалавриата и магистратуры доступна подача документов в рамках отдельной квоты, на которую вузом выделяется не менее 10 % от общего объема бюджетных мест.

Поступить по этой квоте могут:

1) герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества;

2) дети принимавших и принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей:

военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период мобилизации, действия военного положения или по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»);

лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации;

3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, направленных в другие государства органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

Прием абитуриентов из новых регионов.

Прием на обучение абитуриентов из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей осуществляется на бюджетные и платные места. Поступающие могут участвовать в конкурсе на основании результатов ЕГЭ либо вступительных испытаний самого вуза.

Ключевые даты приемной кампании 2023 года в рамках контрольных цифр приема на бюджетные места.

Срок начала приема заявлений: не позднее 20 июня.

Срок завершения приема заявлений:

— не ранее 7 июля и не позднее 20 июля (для поступающих с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности);

— не ранее 10 июля и не позднее 20 июля (для поступающих с прохождением иных вступительных испытаний);

— не ранее 20 июля и не позднее 25 июля (для поступающих без прохождения вступительных испытаний).

Завершение приема оригиналов документов об образовании или проставления отметок на «Госуслугах»:

28 июля до 12:00 — для приоритетного зачисления (квоты, без вступительных испытаний);

3 августа до 12:00 — для основного этапа зачисления.

Издание приказов о зачислении:

29 или 30 июля — приоритетное зачисление (квоты, без вступительных испытаний);

4–9 августа — основной этап зачисления.

Материал подготовлен совместно с Государственным академическим университетом гуманитарных наук (https://gaugn.ru/).

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