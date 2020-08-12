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Абитуриенты решили и решились: в вузы Крыма подано 38,5 тысяч заявлений, в колледжи – 19 тысяч

Абитуриенты решили и решились: в вузы Крыма подано 38,5 тысяч заявлений, в колледжи – 19 тысяч

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 12.08.2020

Конкурс на бесплатное обучение в крымских высших учебных заведениях Крыма в этом году превышает 4 человека на место. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежи РК.

Бюджетных мест для приема в образовательные организации высшего образования в 2020 году выделено 6,5 тысяч,. Всего в высшие учебные заведения Крыма по состоянию на 11 августа 2020 года абитуриентами подано более 38,5 тысяч заявлений, из них на бюджетные места более 28 тысяч, — говорится в сообщении.

Наибольшей популярностью у абитуриентов-2020 пользуются такие специальности, как стоматология, журналистика, педиатрия, прикладная математика и информатика. А наименее востребованными оказались: дизайн, библиотечно-информационная деятельность, новогреческий и персидский языки.

Всего в текущем году прием на обучение на территории Республики Крым осуществляется в 8 учебных заведениях высшего образования. Колледжей, техникумов и училищ в Крыму побольше – 36.

В колледжи и техникумы уже подано около 19 тысяч заявлений от абитуриентов. Наиболее популярными специальностями являются компьютерные системы и комплексы, право и судебное администрирование, коммерция, судовождение, менее востребованными профессиями – слесарь, токарь, столяр, – отметили в республиканском минобразе.

Всего в текущем году обучение будет осуществляться в 36 профессиональных образовательных организациях (8,1 тысяча мест). В министерстве уточнили, что прием документов от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний в профессиональные образовательные организации, осуществляется до 15 августа.

Абитуриенты решили и решились: в вузы Крыма подано 38,5 тысяч заявлений, в колледжи – 19 тысяч

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