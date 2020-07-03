Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Администрации курортных городов Крыма должны избавиться от нелегального водного транспорта

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Администрации курортных городов Крыма должны избавиться от нелегального водного транспорта
Фото: Александр Кирьяков (Сандро)

Администрации курортных городов Крыма должны избавиться от нелегального водного транспорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:15 03.07.2020

Министерство курортов и туризма Республики Крым внесло изменения в постановления, которые упорядочивают работу маломерных судов и предусматривают круглогодичные базы для стоянок водного транспорта. Согласно разработанной  ведомством схеме, утвержденной МЧС и ГИМС, муниципалитеты должны разработать дислокацию пунктов проката водного транспорта, предоставить ее в минкурортов,  МЧС  и провести конкурсы на эти места.

У нас большое количество нелегального водного транспорта, которое угрожает безопасности людей, купающихся в море. Непонятно, кто ими владеет, что это за техника. Именно поэтому, мы разработали схему, согласно которой на территории каждого муниципалитета должно размещаться, согласно проведенному конкурсу, определенное количество пунктов проката.  При этом, пункты не должны быть ближе 200 метров друг от друга, — сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Кроме того, по его словам, необходимо отказаться от сезонных баз в пользу круглогодичных.

Весь транспорт, который находится на пляже, должен быть приписан к круглогодичной базе стоянки. Таким образом можно будет контролировать легальность работы каждой единицы водного транспорта – тех, что нет в списке, отправляем на штрафстоянки, вызываем ГИМС и организовываем транспортировку, а дальше конфискация и большие штрафы, — отметил  глава микурортов РК.

Министр уверен: главная задача  — повысить безопасность гостей на пляжах Крыма и легализовать прокат водного транспорта,  упорядочив его работу.

На сегодня в Крыму планируется к открытию уже 450 пляжей. Отдых на пляжах в Крыму должен проходить с соблюдением всех мер безопасности, включая социальную дистанцию 1-1,5 м и дезинфекцию пляжного инвентаря.

Администрации курортных городов Крыма должны избавиться от нелегального водного транспорта

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.