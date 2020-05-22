Администрация Симферополя: пособие на детей от 3 до 7 лет – кому не нужно писать заявление?

В администрации Симферополя отмечают — беззаявительный порядок предусмотрен для получателей мер соцподдержки в соответствии с Законом Республики Крым «О пособии на ребенка»:

Гражданам, которым органами труда и социальной защиты предоставляется пособие на ребенка в соответствии с Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 «О пособии на ребенка», в 2020 году ежемесячная выплата назначается по 31 декабря 2020 года в беззаявительном порядке на основании документов (сведений), полученных в порядке межведомственного взаимодействия при наличии права на выплату. К таким гражданам относятся получатели пособия на ребенка (618,15 рублей), ежемесячного пособия женщинам, имеющим статус одинокой матери (2764,5 рубля), пособия на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо, когда взыскание алиментов невозможно (2764,5 рубля).

Для остальных граждан предусмотрен заявительный порядок назначения выплаты. С 15 мая 2020 года ведется прием граждан в органах труда и социальной защиты населения по месту жительства (пребывания). С июня 2020 года также будет реализована возможность обращения через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Право на ежемесячную выплату имеет один из родителей (законный представитель ребенка) на каждого совместно проживающего с ним ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, являющегося гражданином Российской Федерации, при условии, что среднедушевой доход семьи таких лиц не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Крым за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, — 10 748 рублей.

Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. В Республике Крым размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет будет равен 5 612,5 рублям.

Если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.

Получить консультации или задать вопрос сотруднику департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя можно в телефонном режиме по следующим телефонам (Код города Симферополя 3652):

по вопросам предоставления пособий и выплат семьям с детьми (консультации): +7-978-729-50-24, +7-978-914-37-07, 25-32-01, 60-01-90;

предварительная запись на прием семьям с детьми: 60-01-90

по вопросам предоставления льгот, компенсаций: 60-02-04, 62-09-91, 27-37-38, +7-978-596-64-71

предварительная запись на прием по льготам и компенсациям: 62-09-91

по вопросам предоставления материальной помощи: 25-15-42

приемная: 27-40-80

канцелярия: 25-15-42