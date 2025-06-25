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Администрация Ялты: безработные при переезде на другое место жительства могут получить компенсационные выплаты

Администрация Ялты: безработные при переезде на другое место жительства могут получить компенсационные выплаты

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 14:38 25.06.2025

Безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов служб занятости выплачивается поддержка, включающая:

  • оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;
  • суточные расходы за время следования к месту работы и обратно;
  • оплату найма жилого помещения, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение.

Безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости оказывается финансовая поддержка, включающая:

  • оплату стоимости проезда и провоза имущества безработного гражданина и членов его семьи к новому месту жительства;
  • суточные расходы за время следования к новому месту жительства;
  • единовременное пособие, размер которого устанавливается в зависимости от территории переселения.
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Если Вы планируете трудоустроиться в другой местности на рабочие места временного характера, и желаете возместить расходы, связанные с переездом, то обращайтесь за подробной информацией в Центр занятости населения города Ялта, ул. Ленинградская 14/2, телефон (3654) 23 50 20; (3654) 23 41 85.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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