Администрация Ялты: безработные при переезде на другое место жительства могут получить компенсационные выплаты

оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;

суточные расходы за время следования к месту работы и обратно;

оплату найма жилого помещения, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение.

Безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости оказывается финансовая поддержка, включающая:

оплату стоимости проезда и провоза имущества безработного гражданина и членов его семьи к новому месту жительства;

суточные расходы за время следования к новому месту жительства;

единовременное пособие, размер которого устанавливается в зависимости от территории переселения.

Если Вы планируете трудоустроиться в другой местности на рабочие места временного характера, и желаете возместить расходы, связанные с переездом, то обращайтесь за подробной информацией в Центр занятости населения города Ялта, ул. Ленинградская 14/2, телефон (3654) 23 50 20; (3654) 23 41 85.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта