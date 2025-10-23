Адвокаты требуют заменить арест экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека на подписку о невыезде

Защитой подана кассационная жалоба на меру пресечения Бальбека. Защита настаивает на замене меры пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде, как это было сделано по двум другим фигуранткам дела о клевете, – рассказал Анохин.

На судебном заседании Бальбек заявил, что не признает вину. Кассационная жалоба подана в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре и будет рассмотрена в ближайшее время.

МВД по Крыму объявило Бальбека в розыск в августе этого года. В конце сентября экс-чиновника задержали в Кабардино-Балкарии. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и «Клевета».