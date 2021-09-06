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«Верево Сити»
Ахтем Закиров из Сакского района – чемпион России по боксу
фото: Федерация бокса России

Ахтем Закиров из Сакского района – чемпион России по боксу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:39 06.09.2021

Мастер спорта Ахтем Закиров из Сакского района стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 51 кг. Соревнования накануне, 4 сентября, завершились в Кемерово. В финальном бою воспитанник Вилена Сейтосманова раздельных решением судей одолел титулованного боксера Василия Егорова из Якутии – четырехкратного чемпиона России, двукратного чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира.

Я очень рад, что не подвел свой регион и победил, я очень старался стать чемпионом России, – отметил Ахтем Закиров в интервью официальному сайту Федерации бокса России. С соперником уже встречались два раза, и я не выигрывал, он очень сильный боксер. Еще ребенком я следил за ним, а сегодня мы встретились на ринге. Все шло по плану, и я выполнил все наставления тренера.

Напомним, в конце июня этого года Ахтем Закиров стал победителем первенства Европы среди молодежи 19-22 лет, выполнив норматив мастера спорта международного класса (ждем официального подтверждения от Минспорта России).

Всего в Кемерово на чемпионате России по боксу выступили пятеро крымчан и четверо севастопольцев, помимо Закирова, никому из них больше не удалось подняться на пьедестал почета.

Источник: «Крымский спорт»

Ахтем Закиров из Сакского района – чемпион России по боксу

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