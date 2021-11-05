Ахтем Закиров из Сакского района – взял «бронзу» чемпионата мира по боксу

Мастер спорта России Ахтем Закиров из Сакского района (тренер – Вилен Сейтосманов) завоевал «бронзу» чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в столице Сербии – Белграде.

Крымчанин представлял сборную страны в весовой категории до 51 кг. Ахтем Закиров в 1/16 финала раздельным решением судей (4:1) одолел испанца Мартина Молину, в 1/8 финала уже единогласным решением арбитров (5:0) взял верх над венгром Аттилой Бернатом, в четвертьфинале в невероятно напряженной борьбе все-таки оказался сильнее эквадорца Луиса Дельгадо (3:2) и лишь в полуфинале, к большому сожалению, уступил американцу Роско Хиллу (0:5) и завершил свои выступления с бронзовой медалью, — отмечает «Крымский спорт» .

Напомним, что для 23-летнего Закирова это был дебютный чемпионат мира.