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Ахтем Закиров из Сакского района – взял "бронзу" чемпионата мира по боксу
фото: ВКонтакте, Федерация бокса России

Ахтем Закиров из Сакского района – взял «бронзу» чемпионата мира по боксу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:39 05.11.2021

Мастер спорта России Ахтем Закиров из Сакского района (тренер – Вилен Сейтосманов) завоевал «бронзу» чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в столице Сербии – Белграде.

Крымчанин представлял сборную страны в весовой категории до 51 кг. Ахтем Закиров в 1/16 финала раздельным решением судей (4:1) одолел испанца Мартина Молину, в 1/8 финала уже единогласным решением арбитров (5:0) взял верх над венгром Аттилой Бернатом, в четвертьфинале в невероятно напряженной борьбе все-таки оказался сильнее эквадорца Луиса Дельгадо (3:2) и лишь в полуфинале, к большому сожалению, уступил американцу Роско Хиллу (0:5) и завершил свои выступления с бронзовой медалью, — отмечает «Крымский спорт»

Напомним, что для 23-летнего Закирова это был дебютный чемпионат мира.

Ахтем Закиров из Сакского района – взял "бронзу" чемпионата мира по боксу

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