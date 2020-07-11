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Акция "Чистый берег": севастопольские сотрудники МЧС организовали субботник в Ушаковой балке

Акция «Чистый берег»: севастопольские сотрудники МЧС организовали субботник в Ушаковой балке

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 18:30 11.07.2020

Масштабный субботник в рамках акции «Чистый берег» 11 июля провели сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю совместно со школьниками и представителями молодёжных общественных организаций.

Пластиковые и стеклянные бутылки, бумажки, куски картона, обломки шифера – обилие мусора на дорожках и склонах, под деревьями и в зарослях кустарника. А ведь подобные «артефакты» не только портят пейзажи прибрежной зелёной зоны: они являются отличным «топливом» для природных пожаров. В первую очередь активисты постарались отыскать и очистить наиболее запущенные и, следовательно, потенциально пожароопасные участки. Результат работы впечатляющий: заполнили несколько десятков больших мусорных пакетов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Акция "Чистый берег": севастопольские сотрудники МЧС организовали субботник в Ушаковой балке Акция "Чистый берег": севастопольские сотрудники МЧС организовали субботник в Ушаковой балке Акция "Чистый берег": севастопольские сотрудники МЧС организовали субботник в Ушаковой балке Акция "Чистый берег": севастопольские сотрудники МЧС организовали субботник в Ушаковой балке

Участниками уборки стали сотрудники МЧС, учащиеся школ под номерами 41, 42 и 19, представители региональных отделений Россоюзспаса – молодёжного крыла, Всероссийского студенческого корпуса спасателей. По итогу субботника самым активным ребятам мы вручили призы: пожарные датчики-извещатели, которые реагируют на задымление, огонь и подают сигнал. Их можно установить в любом помещении, – отмечает начальник группы организации деятельности аварийно-спасательных формирований Главного управления МЧС России по городу Севастополю Александра Терещенко.   

Приятным бонусом за старания для участников акции стали не только полезные подарки. Все желающие смогли пройти обучающий мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему от психологов МЧС. А сотрудники Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства познакомили собравшихся с аварийно-спасательными инструментами, каждый из которых можно было опробовать в действии.

Акция "Чистый берег": севастопольские сотрудники МЧС организовали субботник в Ушаковой балке Акция "Чистый берег": севастопольские сотрудники МЧС организовали субботник в Ушаковой балке Акция "Чистый берег": севастопольские сотрудники МЧС организовали субботник в Ушаковой балке

Такая интерактивная познавательная программа была организована с целью повышения уровня культуры безопасности детей и молодёжи.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Акция "Чистый берег": севастопольские сотрудники МЧС организовали субботник в Ушаковой балке

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