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Аксёнов: фестиваль Koktebel Jazz Party стал одной из «визитных карточек» полуострова

Аксёнов: фестиваль Koktebel Jazz Party стал одной из «визитных карточек» полуострова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 23.08.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов приветствовал участников джазового фестиваля Koktebel Jazz Party-2020. Он заявил, что джазовый фестиваль — одна из «визитных карточек» полуострова, своего рода «фишка» Крыма и Коктебеля. Глава РК отметил, что ежегодно фестиваль объединяет вокруг себя настоящих ценителей джазового искусства, и тот факт, что именно Крым стал площадкой для проведения этого важного культурного мероприятия, является большой гордостью.

Аксёнов: фестиваль Koktebel Jazz Party стал одной из «визитных карточек» полуострова

Аксёнов добавил, что поступательный рост популярности и туристической привлекательности полуострова становится возможным во многом именно благодаря подобным мероприятиям.

Среди участников фестиваля много иностранных исполнителей. Таким образом, мы пробиваем политические блокады, доказывая всему миру эффективность народной дипломатии, примером которой является наше сегодняшнее мероприятие, — подчеркнул Глава Крыма.

Аксёнов: фестиваль Koktebel Jazz Party стал одной из «визитных карточек» полуострова

Он уточнил, что Koktebel Jazz Party — одно из самых крупных международных мероприятий на территории Республики Крым, и добавил, что органы власти Крыма будут оказывать всестороннюю поддержку организаторам и самому фестивалю.

Благодарю всех, кто участвует в организации и проведении фестиваля, особая благодарность – МИА «Россия сегодня» и лично Дмитрию Константиновичу Киселёву – идейному вдохновителю и основателю фестиваля, — отметил Глава Республики.

Аксёнов: фестиваль Koktebel Jazz Party стал одной из «визитных карточек» полуострова

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году по инициативе родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Традиционно среди участников фестиваля выдающиеся звезды как отечественного, так и мирового джаза. В этом году Koktebel Jazz Party пройдет с 21 по 23 августа. Фестиваль проводит МИА «Россия сегодня», организатором выступает медиагруппа «Красный Квадрат». С 2014 года фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

Аксёнов: фестиваль Koktebel Jazz Party стал одной из «визитных карточек» полуострова

Аксёнов: фестиваль Koktebel Jazz Party стал одной из «визитных карточек» полуострова

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