Аксёнов считает, что предпосылок для подорожания продуктов в Крыму не существует. Чем ответит торговля

Традиционное «предпасхальное» повышение цен на яйца Крыму не грозит?

На сегодняшний день в Крыму не фиксируются объективные предпосылки для роста цен на продовольственные товары. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, участниками рынка, которые допускают необоснованное повышение стоимости продуктов, движет только жажда наживы (от редакции – а когда-то было иначе?).

Таких значимых факторов, как увеличение цен на средства защиты растений и удобрения, горюче-смазочные материалы и топливо, не наблюдается. Причин для повышения нет, в том числе и в преддверии праздника Пасхи, – сказал Глава Крыма, подчеркнув недопустимость таких действий со стороны производителей и дистрибьюторов.

Материалы о недобросовестных участниках рынка будут направлены в Федеральную антимонопольную службу (от редакции, а как же неизменный тезис «спрос рождает предложение», которым всегда прикрывается торговля?).

В то же время, по словам Аксёнова, продолжается работа по стабилизации цен на продовольствие в муниципальных образованиях, в которых не представлены крупные торговые сети. Речь в частности идет о Джанкойском и Красноперекопском районах.

В свою очередь, министр промышленной политики РК Анушаван Агаджанян сообщил, что администрации муниципалитетов проводят переговоры с предпринимателями по их потенциальному присоединению к соглашению, подписанному ранее между республиканским правительством, производителями и торговыми сетями о регулировании стоимости товаров первой необходимости.

Сергей Аксёнов акцентировал готовность органов власти оказать все необходимое содействие предпринимателям, владеющим магазинами несетевой торговли.

Глава Республики также обратился к жителям Крыма с просьбой помочь органам власти в части контроля ситуации с ценами на продукты.

О случаях нештатного повышения стоимости продовольствия можно сообщать на горячую линию Министерства промышленной политики РК: +7-978-000-08-55, страницу ведомства в социальной сети ВКонтакте или официальный сайт.

На все обращения крымчан будет дана соответствующая реакция. Продолжаем мониторинг цен, общими усилиями ситуацию выровняем, – заключил Глава Крыма.