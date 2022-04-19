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Аксёнов: в этом году крымские аграрии не платят и не будут платить за воду из Северо-Крымского канала  

Аксёнов: в этом году крымские аграрии не платят и не будут платить за воду из Северо-Крымского канала  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:23 19.04.2022

Это поможет стабилизировать цены на продовольственные товары.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что крымские аграрии бесплатно будут обеспечиваться водой для полива из Северо-Крымского канала. Он отметил, что благодаря решению Президента о проведении специальной военной операции и действиям Вооруженных сил России в Северо-Крымском канале появился достаточный объем воды. Это позволило изменить водный баланс Республики Крым и обеспечить жителей необходимыми ресурсами.

В связи с этим мною принято решение, согласно которому в целях поддержки крымских аграриев в течение 2022 года вода для полива из Северо-Крымского канала будет предоставляться без оплаты. Эта мера поддержки поможет удержать и стабилизировать цены на продовольственные товары, заявил Глава Республики.

 

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