Аксёнов: в этом году крымские аграрии не платят и не будут платить за воду из Северо-Крымского канала

Это поможет стабилизировать цены на продовольственные товары.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что крымские аграрии бесплатно будут обеспечиваться водой для полива из Северо-Крымского канала. Он отметил, что благодаря решению Президента о проведении специальной военной операции и действиям Вооруженных сил России в Северо-Крымском канале появился достаточный объем воды. Это позволило изменить водный баланс Республики Крым и обеспечить жителей необходимыми ресурсами.

В связи с этим мною принято решение, согласно которому в целях поддержки крымских аграриев в течение 2022 года вода для полива из Северо-Крымского канала будет предоставляться без оплаты. Эта мера поддержки поможет удержать и стабилизировать цены на продовольственные товары, – заявил Глава Республики.