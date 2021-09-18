Активный Красноперекопск, Конь в пальто и свадебный переполох. В Крыму продолжается голосование

Стартовал второй день голосования на выборах в Госдуму. Будет ли он таким же активным, как и первый? Аналитики расходятся во мнениях. С одной стороны, неизбежен спад после достаточно яркого и насыщенного дня начала выборов. С другой – все-таки выходной день, можно и проголосовать пойти. Но и этот фактор имеет обратную сторону, люди могут массово заняться хозяйственными делами, поехать на дачи, отправиться «на природу», отложив поход на участок на воскресенье. Тем более в Крыму, где погода сегодня балует почти летним теплом. Но, как говорится, вечер покажет.

Первый же день голосования продемонстрировал: Крым голосовал активно. Очень активно. Общая явка по России составила 16,85% (без учета дистанционного электронного голосования). Ну а Крым «выдал» 21,15%.

По Республике Крым приняли участие в голосовании 315 923 избирателя, что составляет 21,15%, – сообщил председатель крымского Избиркома Михаил Малышев.

Наибольшую явку показал Евпаторийский избирательный округ (на схеме — розовый цвет) — 22,8% избирателей. В Керченском округе (на схеме бежевый цвет) явка составила 21,6%, в Симферопольском (на схеме желто-зеленый цвет) — 19,2%.

Пока все логично: западная и восточная части голосуют активнее, при том, что города – центры округов дают меньший процент (Керчь 17,2%, Евпатория 16,8%). Симферополь и ЮБК традиционно голосуют вальяжно. Зато север дал жару! Самый активный на голосовании этого года – Красноперекопск – 31,51%.

Забавно-интересно?

И такое было. Об оркестре, зазывающем на участок в Ялте мы уже рассказывали, но в той же Ялте на 514-й избирательный участок явился голосовать Конь в пальто.

На 535-м участке проголосовали молодожёны.

Вообще тема включения в программу бракосочетания еще и голосования в этом году популярна. В Евпатории тоже голосовали новобрачные (жители Москвы, решившие пожениться в Крыму). Как говорится, совет да любовь, главное сделать верный выбор.

Сегодня в Крыму в 8 утра снова открыты для голосования все 1 132 избирательных участка.

Выборы проходят спокойно, никаких инцидентов не произошло, — говорят в Избиркоме.

Отметим, что на многих участках в Крыму накануне были очереди, ну а сегодня с утра обстановка более спокойная.

Использованы фото: пресс-службы Главы РК, администраций Евпатории, Керчи, Ялты, со страницы в Facebook Я.Павленко, Избиркома.