Активный отдых на плато Ай-Петри для 45-летней крымчанки закончился вызовом спасателей

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь пострадавшей женщине. Как уточнили в МЧС РК, инцидент зафиксирован на плато Ай-Петри, в районе верхней станции канатной дороги.

В воскресенье, в 16:15, в службу спасения поступило сообщение о том, что во время активного отдыха женщина получила травму ноги в районе верхней станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри». Необходима помощь спасателей в эвакуации пострадавшей. К месту немедленно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно–спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали пострадавшей первую помощь, затем транспортировали женщину, жительницу 1976 года рождения на верхнюю станцию канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри», после чего спустили на канатной дороге на среднюю станцию, где передали ожидающим сотрудникам скорой медицинской помощи.

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