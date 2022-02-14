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Активный отдых на плато Ай-Петри для 45-летней крымчанки закончился вызовом спасателей
Фото: ВК, Ай-Петри, 26 км

Активный отдых на плато Ай-Петри для 45-летней крымчанки закончился вызовом спасателей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:09 14.02.2022

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь пострадавшей женщине. Как уточнили в МЧС РК, инцидент зафиксирован на плато Ай-Петри, в районе верхней станции канатной дороги.

В воскресенье, в 16:15, в службу спасения поступило сообщение о том, что во время активного отдыха женщина получила травму ноги в районе верхней станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри». Необходима помощь спасателей в эвакуации пострадавшей. К месту немедленно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно–спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали пострадавшей первую помощь, затем транспортировали женщину, жительницу 1976 года рождения на верхнюю станцию канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри», после чего спустили на канатной дороге на среднюю станцию, где передали ожидающим сотрудникам скорой медицинской помощи.

Узнайте больше:  За прошедшие выходные «КРЫМ-СПАС» провел две поисковые операции  

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