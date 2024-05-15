Актриса Сальма Хайек: удивительная красота, острый ум и талант — в Голливуде бывает и так…

Сальма Хайек Пино (Salma Hayek Pinault), урождённая Сальма Вальгарма Хайек Хименес, родилась 2 сентября 1966 года в Коацакоалькосе, Мексика. Она является мексиканской и американской киноактрисой, известной звездой Голливуда, а также режиссёром, продюсером, певицей и моделью. Стала первой мексиканкой, номинированной на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в 2003 году. В целом же сыграла более 30 ролей в различных жанрах фильмов, включая комедии, драмы, триллеры, боевики и криминальные ленты.

Сальма — начало

Сальма Хайек родилась в небольшом мексиканском городе Коацакоалькос, расположенном на побережье Мексиканского залива. Её семья, обеспеченная и состоятельная, включала в себя мать, популярную испанскую оперную певицу Диану Хименес Медину, и отца, Сами Хайека Домингеса, происходившего из Ливана и работавшего управляющим в нефтяной компании. Отец даже однажды баллотировался на пост мэра в Коацакоалькосе. В 1975 году у Сальмы родился младший брат, Сами Хайек.

Сальма унаследовала любовь к искусству от матери и часто ходила с отцом в кинотеатр, где уже начала мечтать о большем, чем просто жизнь в маленьком городке. В девять лет её пригласили в национальную гимнастическую команду, но отец был против того, чтобы она уезжала в столицу, и она осталась дома.

Родители были преданными католиками, и в 12 лет они отправили её в католическую интернатскую школу для девочек в Луизиане. Хотя она училась хорошо, у неё были трудности с чтением и письмом, и ей был поставлен диагноз дислексия. Её сильный характер иногда приводил к конфликтам с монахинями, управлявшими школой, и вскоре она вернулась в Мексику, окончив школу раньше времени.

После короткого пребывания в высшей школе в Хьюстоне, где она училась у своей тёти, Сальма вернулась в Мексику. Она изучила английский и погрузилась в американскую культуру, прежде чем поступить в Ибероамериканский университет в Мехико, где изучала международные отношения. Но вскоре она осознала, что её настоящая страсть — актёрское искусство, после чего начала учиться в студии актёрского мастерства. Её отец, хоть и сомневался в её таланте, всё же поддержал её желание стать актрисой. В 1991 году она отправилась в Лос-Анджелес, чтобы учиться актёрскому мастерству.

Карьера Сальмы Хайек — из Мексики в Голливуд

Мексика

Сальму Хайек заметил мексиканский продюсер, когда она выступала в спектакле «Аладдин» в детском театре, и он предложил ей эпизодическую роль в сериале. В возрасте 23 лет она получила главную роль в многосерийной мексиканской теленовелле «Тереза» (1989 год), которая стала очень популярной и принесла ей национальное признание.

В 1994 году Хайек была приглашена сыграть в фильме «Аллея чудес». Этот фильм, благодаря звёздному составу актёров, стал очень популярным в Мексике и получил множество премий, а сама Сальма была номинирована на премию «Ариэль» — главную кинопремию Мексики.

Не удовлетворившись успехом на родине, она отправилась в Соединённые Штаты в поисках мировой известности. Первые годы в Штатах были нелегкими: Хайек столкнулась с дискриминацией, и ей пришлось зарабатывать на жизнь участием в телесериалах, изучая английский язык. Она также училась у Стеллы Адлер в Лос-Анджелесе.

В 1993 году она снялась в фильме «Моя безумная жизнь», который, хотя и не имел большого успеха, привлек внимание кинокритиков. В том же году она получила несколько приглашений на съёмки. Возвращаясь в Мексику для съёмок в «Падшей любви» (1995 год), она продолжала собирать награды на международных кинофестивалях.

Голливуд — и актриса, и продюсер

Голливудская карьера Сальмы Хайек началась с работы с режиссёром Робертом Родригесом, который пригласил её на главную роль в «Отчаянном» (1995 год). Фильм принёс ей первую известность в США, и после этого она стала ценным актёром для голливудских студий. С тех пор она сыграла во многих фильмах, таких как «От заката до рассвета» (1996 год), «Дикий, дикий Вест» (1999 год) и «Однажды в Мексике» (2003 год), продолжая накапливать успехи в Голливуде.

Сальма Хайек использовала свои доходы и растущую популярность, чтобы основать в 1999 году продюсерский центр Ventanarosa Productions, который был более открыт к испаноязычным актрисам. Она начала заниматься производством фильмов и телевизионных проектов. Первым фильмом компании стала экранизация романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Полковнику никто не пишет» (1999 год), который был номинирован от Мексики на «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм». В этом фильме Хайек также сыграла одну из ролей.

Фильм «Фрида» (2002 год) стал особенно важным для Хайек. Она долгое время мечтала сыграть роль знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало и в конечном итоге стала продюсером этого фильма. Она экспериментировала с внешностью, чтобы максимально приблизиться к образу героини. За эту роль Хайек была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль, а фильм получил две премии «Оскар».

Хайек также дебютировала как режиссёр. В 2003 году вышел фильм «Чудо Мальдонадо», за который она получила премию «Эмми» за выдающуюся режиссуру детской, молодёжной или семейной программы.

Она также стала исполнительным продюсером популярного телесериала «Дурнушка Бетти» (2006–2010), основанного на колумбийской теленовелле «Yo soy Betty, la fea». В 2007 году сериал получил премию «Золотой глобус» за лучший комедийный сериал.

В 2019 году Хайек сыграла в фантастическом боевике Marvel «Вечные», а в 2021 году она приняла участие в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci», а также в фильме «Без крови» Анджелины Джоли в главной роли.

Сальма Хайек — и реклама тоже…

Сальма Хайек также развила успешную карьеру в сфере рекламы. В 1998 году она стала лицом Revlon, в 2001 году сотрудничала с Chopard в качестве модели, а с февраля 2004 года представляет косметическую фирму Avon. В 2006 году она приняла участие в рекламной кампании Campari. Кроме того, Сальма сотрудничала с компаниями Procter & Gamble и ЮНИСЕФ. В качестве глобального представителя партнёрской кампании Pampers/ЮНИСЕФ она содействовала финансированию вакцин против столбняка для матерей и новорождённых. Кампания «1 упаковка = 1 вакцина», запущенная в 2006 году, обеспечила финансирование 300 миллионов вакцин против столбняка для ЮНИСЕФ. Партнёрство с Procter & Gamble предусматривало пожертвование ЮНИСЕФу стоимости одной прививки от столбняка за каждую проданную упаковку памперсов Pampers. В 2008 году, став соучредителем программы Cooler Cleanse фирмы Juice Generation, Сальма Хайек запустила линейку соков и орехового молока. В летом 2017 года она с Эриком Хелмсом, основателем Juice Generation, выпустила линию замороженных продуктов для смузи — BIY (Blend it yourself). Также Хайек написала предисловие к книге Хелмса «Поколение соков: 100 рецептов свежих соков и смузи» (2014). В 2011 году Сальма Хайек запустила собственную линию косметики Nuance by Salma Hayek (средства по уходу за кожей и волосами), которую можно приобрести в магазинах CVS в Северной Америке. Она также принимала участие в съёмках серии испанских рекламных роликов для автомобильной компании Lincoln. В Центре Современного Искусства Blue Star в Сан-Антонио в 2006 году была организована выставка шестнадцати портретов Сальмы Хайек, написанных художником-монументалистом Джорджем Йепесом и режиссёром Робертом Родригесом. На портретах актриса изображена в образе ацтекской богини Ицпапалотль. Личная жизнь Сальмы В личной жизни Сальма Хайек имела несколько значимых отношений. Ее первым возлюбленным был британский актер Эдвард Аттертон, с которым она встречалась во время съемок фильма «Горбун из Нотр-Дама». Затем последовали отношения с актером Эдвардом Нортоном, которые длились четыре года. После этого у Хайек был роман с актером Джошем Лукасом. В марте 2007 года Сальма Хайек объявила о помолвке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, владельцем нескольких модных домов в Европе. Пара позднее вступила в брак и у них родилась дочь, Валентина Палома. Однако, в декабре 2017 года, Хайек опубликовала статью в The New York Times, в которой обвинила Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и преследованиях во время съемок фильма «Фрида». Сальма Хайек также активно занимается благотворительной деятельностью. Она поддерживает различные инициативы, направленные на борьбу с насилием в отношении женщин, защиту прав иммигрантов, инициировала кампанию по грудному вскармливанию, а также работает с организациями, способствующими женскому образованию и справедливости. Сальма Хайек: награды и достижения Сальма Хайек может гордиться своим впечатляющим списком наград и званий, который подчеркивает не только ее талант и профессионализм, но и ее влияние на культуру и общество: Лауреат премии Glamour «Женщина года» (2001) за ее выдающиеся достижения в карьере и вклад в общественное дело.

Лауреат премии Гильдии продюсеров Америки (2003) за заслуги в производстве качественных фильмов и телепрограмм.

Лауреат премии «Художник года» Гарвардского фонда (2006) за ее значительный вклад в искусство и культуру.

Названа журналом Time одной из «25 самых влиятельных латиноамериканцев года» (2005) за свое влияние на культурное и общественное развитие.

Награждена званием рыцаря (шевалье) Национального ордена Почетного легиона Франции (2011) за ее выдающиеся заслуги в искусстве и благотворительности.

Лауреат премии «Эмми» за режиссуру ТВ-фильма «Чудо Мальдонадо» (2004) за ее талант и профессионализм в качестве режиссера.

Лауреат премии имени Франки Соццани Венецианского кинофестиваля (2018) за ее выдающиеся достижения в кинематографе.

В списке самых влиятельных членов голливудского латиноамериканского сообщества «Latino Power 50» журнала The Hollywood Reporter (2007) она заняла четвертое место, что подчеркивает ее влияние и значимость в индустрии развлечений.

По результатам опроса, проведенного E-Poll Market Research (2007), Хайек была признана «самой сексуальной знаменитостью», что отражает ее привлекательность и популярность.

В 2008 году Сальма Хайек была удостоена премии «Women in Film Lucy Award» за высокое качество и новаторство ее работы.

В списке «25 самых умных людей на телевидении» журнала «Entertainment Weekly» (2008) она заняла заслуженное место, что свидетельствует о ее уме и таланте.

Включена в число 15 женщин, выбранных для появления на обложке британского журнала Vogue за сентябрь 2019 года, что подчеркивает ее стиль и влияние в мире моды и красоты. Фильмография Сальмы Хайек Сальма Хайек — актриса, которая сыграла роли во множестве фильмов и телесериалов, а также исполнила несколько голосовых ролей в мультфильмах. Список ее актерских работ: Фильмы: 1989 — «Тереза» (Teresa) — Тереза 1993 — «Моя безумная жизнь» (Mi Vida Loca) — Гата 1993 — «Шоу Синбада» (The Sinbad Show) — Глория Контрерас 1994 — «Аллея чудес» (El callejón de los milagros) — Альма 1994 — «Гонщики» (Roadracers) — Донна 1995 — «Отчаянный» (Desperado) — Каролина 1995 — «Честная игра» (Fair Game) — Рита 1995 — «Четыре комнаты» (Four Rooms) — девушка, танцующая в телевизоре 1996 — «От заката до рассвета» (From Dusk Till Dawn) — Сантанико Пандемониум 1996 — «Проводи меня домой» (Follow Me Home) — Бетти 1996 — «Беглецы» (Fled) — Кора 1997 — «Поспешишь — людей насмешишь» (Fools Rush In) — Изабела Фуэнтес-Уитман 1997 — «На грани разрыва» (Breaking Up) — Моника 1997 — «Горбун из Нотр-Дама» (The Hunchback) — Эсмеральда 1998 — «Студия 54» (54) — Анита Рандассо 1998 — «Скоростной Гари» (The Velocity of Gary) — Мэри Кармен 1998 — «Факультет» (The Faculty) — медсестра Роза Харпер 1999 — «Мотор!» (Action) — камео 1999 — «Догма» (Dogma) — Серендипити 1999 — «Полковнику никто не пишет» (El Coronel No Tiene Quien le Escriba) — Джулия 1999 — «Дикий, дикий Вест» (Wild Wild West) — Рита Эскобар 2000 — «Таймкод» (Timecode) — Роза 2000 — «Прожигая жизнь» (La Gran Vida) — Лола 2000 — «Недотёпы» (Chain of Fools) — сержант Мередит Колко 2000 — «Траффик» (Traffic) — Росарио 2001 — «Времена бабочек» (In the Time of the Butterflies) — Минерва Мирабаль 2001 — «Отель» (Hotel) — Чарли Бо 2002 — «Фрида» (Frida) — Фрида Кало 2003 — «Дети шпионов 3: Игра окончена» (Spy Kids 3-D: Game Over) — Франческа Гигглз 2003 — «Однажды в Мексике» (Once Upon A Time In Mexico) — Каролина 2004 — «После заката» (After the Sunset) — Лола Сирильо 2006 — «Спроси у пыли» (Ask the Dust) — Камилла Лопес 2006 — «Бандитки» (Bandidas) — Сара Сандоваль 2007 — «Одинокие сердца» (Lonely Hearts) — Марта Бек 2007 — «Через Вселенную» (Across the Universe) — Медсестра 2009 — «История одного вампира» (Cirque du Freak: The Vampire’s Assistant) — мадам Труска 2010 — «Одноклассники» (Grown Ups) — Роксана Чес-Федер 2011 — «Кот в сапогах» (Puss in Boots) — Киса Мягколапка 2011 — «Последняя искра жизни» (La chispa de la vida) — Луиза 2011 — «Американец» (Americano) — Лола 2012 — «Особо опасны» (Savages) — Елена 2012 — «Толстяк на ринге» (Here Comes the Boom) — Белла 2013 — «Одноклассники 2» (Grown Ups 2) — Роксана Чес-Федер 2014 — «Маппеты 2» (Muppets Most Wanted) 2014 — «Как заниматься любовью по-английски» (How to Make Love Like an Englishman) — Оливия 2014 — «Эверли» (Everly) — Эверли 2014 — «Пророк» (Kahlil Gibran’s The Prophet) — Камила 2015 — «Страшные сказки» (Il racconto dei racconti) — Королева Долины Туманов 2017 — «Телохранитель киллера» (The Hitman’s Bodyguard) — Соня Кинкейд 2017 — «Беатрис на ужине» (Beatriz at Dinner) — Беатрис 2018 — «Операция «Колибри»» (The Hummingbird Project) — Ева Торрес 2019 — «Родители лёгкого поведения» (Drunk Parents) — Нэнси 2020 — «Гламурные боссы» (Like a Boss) — Клэр Луна 2020 — «Неизбранные дороги» (The Roads Not Taken) — Долорес 2021 — «Телохранитель жены киллера» (The Hitman’s Wife’s Bodyguard) — Соня Кинкейд 2021 — «Вечные» (Eternals) — Аяк 2021 — «Дом Gucci» (House of Gucci) — Пина Ауриемма 2022 — «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (Puss in Boots: The Last Wish) — Киса Мягколапка 2023 — «Без крови» (Without Blood) — Нина. Режиссёрские работы: 2003 — «Чудо Мальдонадо» (The Maldonado Miracle) — не снималась.