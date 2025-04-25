Актуальные задачи нотариата и результаты работы за год — в фокусе Собрания представителей нотариальных палат регионов﻿

Итоги деятельности за истекший год, изменения в законодательстве, общие тенденции развития института нотариата и актуальные законодательные новеллы обсудили на ежегодном Собрании представителей нотариальных палат субъектов РФ, которое прошло в Москве 23 апреля 2025 года.

Нотариальное сообщество играет важную роль в укреплении правовых начал в современном обществе. Вы проводите целенаправленную работу по обеспечению прав граждан и защите их законных интересов. Уверен, что высокий профессионализм, преданность своему делу и самые лучшие человеческие качества будут способствовать дальнейшему развитию института нотариата в России, утверждению принципа верховенства закона и обеспечению стабильности гражданского оборота, — такие слова прозвучали в поздравлении с профессиональным праздником нотариусов РФ — Днем нотариуса, от лица министра юстиции РФ Константина Чуйченко, которое зачитала начальник отдела по вопросам нотариата Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста РФ Анна Коршунова.

Доверие, которое государство оказывает нотариату, и весомую роль, которую нотариат играет в решении значимых для общества задач, наглядно подтверждает обзор работы нотариального сообщества в 2024 году.

Приоритетным направлением работы нотариата, как и прежде, стала поддержка участников СВО и членов их семей, которая выражается в масштабных льготах, бесплатных консультациях, сборе гуманитарной помощи, волонтерской деятельности, сотрудничестве с Госфондом «Защитники Отечества» и другими общественными организациями. Общая сумма предоставленных нотариусами в 2024 году льгот для военнослужащих и их семей превысила отметку в 440 млн рублей, число бесплатных консультаций — 455 тысяч.

Это наша профессиональная помощь, которую мы оказываем, исходя из нашей гражданской ответственности. При этом личный вклад коллег в сбор помощи, материальных средств, участие нотариусов в волонтерской деятельности, организованную работу нотариальных палат в этой части измерить невозможно — это большой и достойный вклад, — отметил в своем докладе президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

В числе социально значимых направлений работы глава нотариата также отметил развитие и поддержку нотариальной деятельности в воссоединенных регионах. Федеральной нотариальной палатой была оказана всесторонняя организационная, методическая и финансовая помощь нотариальным палатам новых регионов. На сегодняшний день нотариусы, работающие на этих территориях, полноценно интегрированы в цифровую систему нотариата. Вместе с тем статистика 2024 года показала двукратный рост спроса на обращение к нотариусам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. При этом наиболее быстрыми темпами как в этих регионах, так и по всей стране растет востребованность нотариального удостоверения сделок и совершения сложных нотариальных действий.

Эти тенденции необходимо и далее развивать, и уже сегодня они являются ярким показателем эффективности нотариата в решении общегосударственных задач по успешной интеграции новых регионов в правовую систему России, — подчеркнул Константин Корсик.

Общие цифры по стране также подтверждают: нотариальная помощь становится все более востребована в самых разных сегментах гражданского оборота. Общее количество совершенных нотариальных действий выросло на 4%, увеличение спроса на отдельные виды нотариальных сделок с недвижимостью достигло отметки в 6%, на расчеты через депозит нотариуса — 19%, на ряд действий для участников корпоративной сферы отмечается прирост в диапазоне от 15 до 30%. По итогам 2024 года почти в 2 раза больше граждан и юрлиц оценили удобство и гарантии безопасности цифровых форматов обращения к нотариусу — удаленного и дистанционного. В 12 раз выросла востребованность нотариального удостоверения машиночитаемых доверенностей в электронной форме.

Доверие к институту нотариата и привлечение его к решению социально значимых задач отражается в решениях законодателя по расширению круга полномочий нотариусов. В прошлом году был принят целый ряд значимых новелл, в том числе — норма об обязательном нотариальном удостоверении сделок дарения недвижимости, а также решений о смене единоличного исполнительного органа ООО. Обе меры направлены на обеспечение защиты имущественных прав граждан и юрлиц, а также пресечение мошеннических схем в заявленных сегментах гражданского оборота.

Востребованность и позитивную оценку работы института нотариата также подтверждают данные опроса ВЦИОМ, проведенного в 2024 году.

Подавляющее большинство граждан и предпринимателей, около 90%, довольны нашей работой. Опрошенные люди также в большинстве своем оценивали юридическую квалификацию нотариуса как наивысшую по сравнению с представителями смежных профессий. Более 91% респондентов позитивно оценили цифровые сервисы нотариата. И что важно — большая часть граждан и еще большая часть предпринимателей — 63%, отметили адекватность и приемлемость нотариальных тарифов, — представил результаты опроса Корсик.

Говоря об объективной оценке стоимости нотариальных действий, президент ФНП также обратил внимание собравшихся на результаты расчета индекса нотариального тарифа и его последующее сравнение с индексом потребительских цен Росстата.

В течение предыдущих лет, когда нотариальное сообщество искусственно сдерживало размер тарифов на услуги правового и технического характера и в последующем — региональных тарифов, нотариальный индекс разительно отстал от индекса потребительских цен. И даже в нынешнем году, когда в полную силу заработали все коэффициенты, заложенные в формулу расчета регионального тарифа, его прирост оказался ниже, чем прирост цен на мобильную связь, услуги банков и коммерческие юридические услуги, и в целом соответствует общему индексу потребительских цен, немного уступая ему, но ни в коем случае не превышая, — отметил Константин Корсик.

Отдельное внимание было посвящено актуальным законодательным инициативам, напрямую касающимся нотариальной деятельности. Один из наиболее значимых — это проект федерального закона о применении исполнительной надписи нотариуса для взыскания задолженности в сфере ЖКХ. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.

Ряд социально значимых законопроектов касается расширения помощи членам семьи и наследникам участников СВО. Один из них предусматривает право супруга погибшего участника СВО использовать его транспортное средство до выдачи свидетельства о праве на наследство. Федеральная нотариальная палата уже предложила распространить положения этого законопроекта на всех наследников первой очереди. Второй законопроект предусматривает, что наследство погибшего участника СВО может быть принято по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд. Такой порядок предполагается распространить на случаи, когда у наследника на руках есть документ, подтверждающий факт смерти.

Также к рассмотрению в первом чтении готовится законопроект, предусматривающий внесение в ЕГРН сведений об установлении, изменении, прекращении порядка владения и пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности, на основании соглашения, заключенного участниками долевой собственности. При этом предусматривается, что такое соглашение подлежит нотариальному удостоверению.

В рамках собрания были также утверждены отчет президента, правления и управления делами Федеральной нотариальной палаты, отчеты о выполнении Программы социальной поддержки ФНП и Программы поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях и др. Также был принят ряд организационных решений по вопросам деятельности ФНП.

Завершающей частью мероприятия стала церемония награждения. Медалью Анатолия Тихенко награждена президент Калужской областной нотариальной палаты Светлана Жанжарова. Нагрудным знаком «За заслуги перед нотариатом» награждена президент Магаданской областной нотариальной палаты Юлия Виховская.

Медалью «За многолетний добросовестный труд в нотариате» I степени награждены президент Тамбовской областной нотариальной палаты Татьяна Красюкова, президент Сахалинской областной нотариальной палаты Любовь Березовская и президент нотариальной палаты Республики Хакасия Екатерина Омельченко.

Медалью «За многолетний добросовестный труд в нотариате» III степени были отмечены президент нотариальной палаты Пермского края Ольга Мокрушина и президент нотариальной палаты Республики Марий Эл Дмитрий Никитин.

Благодарностью Государственного фонда «Защитники Отечества» за высокий профессионализм и активное участие в деятельности фонда была отмечена президент нотариальной палаты Новосибирской области Надежда Афанасьева.

Кроме того, прошла церемония награждения победителей конкурса на присуждение премии Юрия Иутина в номинации «Нотариат в системе бесплатной юридической помощи» по результатам работы за 2022–2024 годы.

Источник: сайт ФНП