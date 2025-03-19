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Актуальный список аккаунтов глав медучреждений Республики Крым в соцсетях для обращений граждан
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Актуальный список аккаунтов глав медучреждений Республики Крым в соцсетях для обращений граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:49 19.03.2025

Жители Крыма могут обращаться напрямую к главным врачам всех медицинских организаций республики через социальную сеть «ВКонтакте». Об этом напомнил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Как отметил Глава Крыма, данная мера принята для более быстрого и эффективного решения возникающих проблемных вопросов.

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Актуальные ссылки на официальные страницы руководителей учреждений здравоохранения опубликованы ниже. Обращения необходимо направлять в личные сообщения.

Полный список контактов — здесь.

источник: пресс-служба Правительства РК

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