Актуальный список аккаунтов глав медучреждений Республики Крым в соцсетях для обращений граждан

Как отметил Глава Крыма, данная мера принята для более быстрого и эффективного решения возникающих проблемных вопросов.

Актуальные ссылки на официальные страницы руководителей учреждений здравоохранения опубликованы ниже. Обращения необходимо направлять в личные сообщения.

Полный список контактов — здесь.

источник: пресс-служба Правительства РК