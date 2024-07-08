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Александр и Елена, 40 и 47 лет, путешествуют в одиночку — портреты типичных пассажиров поезда и самолёта
фото: pikist.com

Александр и Елена, 40 и 47 лет, путешествуют в одиночку — портреты типичных пассажиров поезда и самолёта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:41 08.07.2024

Сервис Туту составил портреты типичных пассажиров поезда и самолета.  Что получилось:

  • Типичный пассажир поезда – мужчина по имени Александр. Ему 40 лет, и он предпочитает путешествовать летом, в июле и августе. Билеты приобретает за 20-22 дня до поездки. Об этом сообщил сервис путешествий Туту, чьи эксперты проанализировали покупки авиа- и ж/д-билетов и составили портреты типичных пассажиров.

Чаще всего Александр покупает ж/д-билеты в будние дни, а отправляется в поездку в пятницу или воскресенье. Обычно он путешествует один или с партнером. Реже – с детьми.

Перед покупкой ж/д-билета Александр смотрит отзывы и рейтинги поездов, а также календарь цен – чтобы приобрести билет выгоднее. Иногда он заранее оформляет билет на поезд и оплачивает его позже.

  • А типичного авиапассажира зовут Елена, ей 47 лет. Она тоже предпочитает путешествовать в июле и августе, а за год в среднем тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей. Чтобы запланировать полет на летние месяцы, Елена покупает авиабилеты экономкласса за 25 дней с вылетом в пятницу или субботу. Обычно она путешествует с партнером или одна, реже с детьми.
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Планируя поездку, Елена использует услугу бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Она также иногда покупает билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

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