Алексей Савостин: «К психологам приходят абсолютно здоровые люди, которые хотят улучшить свою жизнь»

В последние несколько лет тренд «надо к психологу» — у всех на устах. Между тем, от намерений до воплощения задачи в жизнь часто дело и не доходит. По разным причинам. Но чаще всего, говорят специалисты, довлеет устоявшееся мнение, что психологи — помощники для людей не совсем адекватных. Для тех, кто самостоятельно не может «справиться с собственной головой». Между тем, это вовсе не так. И если бы этот стереотип был развенчан, то, вероятно, счастливых людей на этой планете стало бы больше. Что говорят по этому поводу сами психологи?

Часто можно услышать такое мнение даже в современных реалиях. Но, как правило, ко мне и моим коллегам приходят абсолютно здоровые люди, которые хотят улучшить свою жизнь, увеличить доход, развиться успешно в карьерном плане, построить счастливые и теплые взаимоотношения.

У кого-то есть необходимость быть более гармоничным психологически и вернуть в жизнь после череды стрессов удовольствие, радость, спокойствие. Если у нас болит зуб, у нас, обычно, нет идеи сверлить его самостоятельно и ставить пломбу, и у нас нет идеи довести ситуацию до заражения крови. Мы идем к профессиональному стоматологу и получаем помощь. Если болит душа, неспокойно в психике, то здесь такой же алгоритм – безопаснее обратиться к профессионалу, чтобы не иметь печальных последствий в будущем. Психогигиена – это забота о себе, — поясняет психолог Алексей Савостин.