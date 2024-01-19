Алексей Савостин: «К психологам приходят абсолютно здоровые люди, которые хотят улучшить свою жизнь»

В последние несколько лет тренд «надо к психологу» — у всех на устах. Между тем, от намерений до воплощения задачи в жизнь часто дело и не доходит. По разным причинам. Но чаще всего, говорят специалисты, довлеет устоявшееся мнение, что психологи — помощники для людей не совсем адекватных. Для тех, кто самостоятельно не может «справиться с собственной головой». Между тем, это вовсе не так. И если бы этот стереотип был развенчан, то, вероятно, счастливых людей на этой планете стало бы больше. Что говорят по этому поводу сами психологи?
Часто можно услышать такое мнение даже в современных реалиях. Но, как правило, ко мне и моим коллегам приходят абсолютно здоровые люди, которые хотят улучшить свою жизнь, увеличить доход, развиться успешно в карьерном плане, построить счастливые и теплые взаимоотношения.
У кого-то есть необходимость быть более гармоничным психологически и вернуть в жизнь после череды стрессов удовольствие, радость, спокойствие. Если у нас болит зуб, у нас, обычно, нет идеи сверлить его самостоятельно и ставить пломбу, и у нас нет идеи довести ситуацию до заражения крови. Мы идем к профессиональному стоматологу и получаем помощь. Если болит душа, неспокойно в психике, то здесь такой же алгоритм – безопаснее обратиться к профессионалу, чтобы не иметь печальных последствий в будущем. Психогигиена – это забота о себе, — поясняет психолог Алексей Савостин.
ИСПОЛЬЗУЙ УДОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
Обращение к психологу — когда точно «Да»
Эксперты подчёркивают: обращение к психологу — это нормальный и здравый шаг для многих людей, и оно не связано с каким-либо стигматом или предположением о «ненормальности». Психологическая помощь может быть весьма полезной в различных ситуациях и для разных людей. Вот несколько ключевых моментов, которые специалисты, в том числе психологи, обычно выделяют:
нормализация психического здоровья
- психическое здоровье также, как и физическое, поддерживается и улучшается через профилактические меры.
- посещение психолога может быть аналогично походу к врачу для обследования и поддержания общего здоровья.
помощь в стрессовых ситуациях
- специалисты помогают людям справляться со стрессом, кризисами, изменениями в жизни.
- работают с тем, как эффективно реагировать на трудности и сохранять психологическое равновесие.
личное развитие
- психологическая помощь также может быть направлена на личное развитие, рост самосознания и обретение новых навыков.
- это не обязательно связано с наличием проблем, а, наоборот, может быть признаком стремления к лучшей жизни.
работа с эмоциями и отношениями
- психологи помогают людям разбираться в своих эмоциях, управлять ими и строить здоровые отношения.
- это может быть полезно как в личной, так и в профессиональной сфере.
психологическая помощь в клинических случаях
- в случае диагностированных психических расстройств, обращение к психологу (или психотерапевту) может быть важной частью комплексного лечения.
Важно осознавать, что обращение к психологу — это не признак слабости, а скорее заботы о себе и своем психическом здоровье. Специалисты в области психологии и психотерапии работают с людьми разного возраста, социального статуса и фонового уровня, чтобы предоставить им индивидуальную и качественную помощь.
Каждый человек который попал в трудную жизненную ситуацию, может из нее выбраться если вовремя обратится к специалисту, — говорит Алексей Савостин.
Помощь психолога может быть полезной и взрослым, и детям?
Помощь психолога, по оценкам экспертов, может быть весьма полезной как для взрослых, так и для детей. Специалисты в области психологии работают с различными возрастными группами, применяя соответствующие методы и подходы в зависимости от индивидуальных потребностей. Вот несколько областей, в которых психологическая помощь может быть полезной как для взрослых, так и для детей:
- эмоциональное благополучие: психолог может помочь взрослым и детям разбираться в своих эмоциях, понимать их и научить эффективно управлять ими.
- управление стрессом и тревогой: специалисты могут предоставить стратегии и навыки по управлению стрессом и тревожностью, помогая лучше справляться с трудностями.
- семейные отношения: психологическая поддержка может быть полезной для улучшения семейных отношений, решения конфликтов и развития здоровых коммуникационных навыков.
- школьные проблемы: помощь психолога может быть полезной для детей, сталкивающихся с трудностями в учебе, адаптации в новой среде или проблемами социализации.
- поведенческие и эмоциональные проблемы: психолог может работать с взрослыми и детьми, сталкивающимися с поведенческими проблемами, агрессивностью, низкой самооценкой и другими эмоциональными трудностями.
- развитие навыков общения и самосознания: психологическая помощь может направляться на развитие навыков общения, улучшение самосознания и повышение уровня эмоционального интеллекта.
- личное развитие: взрослые и дети могут обращаться за помощью в процессе личного развития, поиска своего пути и определения целей.
Психологическая поддержка особенно важна, когда возникают трудности, которые затрагивают психическое здоровье, общественные отношения или качество жизни. Работа с квалифицированным психологом может способствовать лучшему пониманию себя, улучшению качества жизни и развитию здоровых стратегий «управления» с жизненными трудностями.
Встреча с психологом — как подготовиться
Подготовка к встрече с психологом может помочь получить максимальную пользу от сессии и улучшить эффективность работы над своими проблемами. Вот несколько советов:
- определите свои цели: попробуйте четко сформулировать, что именно вы хотите достичь, посещая психолога. Это может быть решение конкретной проблемы, улучшение отношений, работа над личным ростом и т.д.
- откройтесь для опыта: будьте готовы открыться и делиться своими мыслями и чувствами. Психолог может предложить поддержку и понимание, но для этого важно быть открытым.
- записывайте свои мысли: перед посещением психолога может быть полезно записывать свои мысли, чувства и события, которые вызывают беспокойство. Это может помочь вам более четко сформулировать свои проблемы и цели.
- подумайте об истории вашей жизни: вспомните ключевые события и периоды вашей жизни, которые могли повлиять на ваше состояние. Размышление об этом может помочь психологу лучше понять ваш контекст.
- будьте готовы к саморефлексии: подготовьтесь к тому, чтобы обсудить свои сильные и слабые стороны, а также критически взглянуть на свои убеждения и поведенческие шаблоны.
- будьте открытыми к сотрудничеству: сотрудничество с психологом требует взаимодействия. Будьте готовы активно участвовать в процессе и выполнять домашние задания, если психолог их предложит.
- выберите подходящего специалиста: если у вас есть возможность выбирать психолога, постарайтесь найти специалиста, чьи методы и подход подходят вам.
Запомните, что ключевой фактор успешной терапии — это доверие между вами и психологом. Будьте открытыми и готовыми работать совместно над вашими вопросами. И ещё: не ожидайте мгновенных результатов: психотерапия — это процесс, который требует времени. Не ожидайте мгновенных результатов после первой встречи. Дайте себе и психологу время на знакомство и работу.
Чтобы разрешить проблему, которая формировалась много лет – необходимо время для изменения. Психика не умеет быстро меняться. И в этом ее огромный дар и одновременно трудность. Но есть хорошая новость. Все, чему мы уделяем время получается. Так и с психотерапией. В жизнь возвращается удовольствие, радость, появляются новые возможности, — подчёркивает Алексей Савостин.
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