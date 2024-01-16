Алина Касабиева из Симферополя – бронзовый призер турнира Объединенного мира борьбы в Хорватии

Мастер спорта России Алина Касабиева из Симферополя (тренеры – Игнат Грек и Олег Кудухов) стала бронзовым призером проходящего с 11-го по 14-е января в столице Хорватии, Загребе, рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) Zagreb Open.

В соревнованиях женщин Алина Касабиева поднялась на пьедестал почета в весовой категории до 62 кг. В квалификации наша землячка одолела китаянку Цзя Лонг (4:2), в 1/8 финала – Эштер Колавале из Нигерии (5:2), а вот в четвертьфинале уступила самой титулованной участнице в этом весе – пятикратной чемпионке Азии, трехкратная чемпионке мира, обладательнице Кубка мира, призеру различных соревнований международного уровня, серебряному призер Олимпийских игр в Токио (2020) Айсулуу Тыныбековой из Киргизии (3:7), — сообщает «Крымский спорт».

В «утешении» Касабиева тушировала еще одну представительницу Поднебесной – Яру Ву (13:4), а вот ее поединок за «бронзу» не состоялся – японка Сакура Мотоки из-за травмы на ковер не вышла.

«Золото» в этой категории ожидаемо досталось Айсулуу Тыныбековой.

Кстати, Тыныбекова не такая уж и непобедимая. Летом прошлого года в финале пятого турнира международной «Борцовской Лиги Поддубного» во Владикавказе Алина Касабиева одолела именитую соперницу со счетом 6:4.

Отметим, что всего в соревнованиях принимают участие 543 спортсмена из 50 стран. Медали разыгрываются во всех трех видах борьбы – вольной, греко-римской и женской.

источник: «Крымский спорт»