Алина Касабиева из Симферополя взяла серебро первенства мира по женской борьбе среди юниорок

Мастер спорта России Алина Касабиева из Симферополя (тренеры – Игнат Грек и Олег Кудухов) стала серебряным призером первенства мира по женской борьбе среди юниорок до 24 лет. Соревнования с 21 по 27 октября проходят в столице Албании – Тиране.

Алина Касабаева поднялась на пьедестал почета в весовой категории до 65 кг. В квалификации наша землячка одолела Каролину Пок из Венгрии (7:0), в 1/8 финала – Софию Кушнир из Украины (5:0), в четвертьфинале – Масу Перович из Сербии (11:0), а в полуфинале – Катерину Зеленых из Румынии (3:2), и только в финальной схватке, к сожалению, уступила Ирине Рингачи из Молдавии (3:10), — сообщает «Крымский спорт».

Отметим, что российские спортсменки, выступавшие в первенстве в нейтральном статусе, завоевали три медали – 2 серебряных и 1 бронзовую.

В мае этого года на аналогичном первенстве Европы Алина Касабаева взяла «бронзу» в категории до 62 кг.

источник: «Крымский спорт»

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