Алкоголь, «БМВ», бетонный булыжник: как это совместить — показал евпаториец. Полиция тоже в истории есть

В полицию Евпатории обратился местный житель с заявлением о том, что ночью неизвестный повредил его автомобиль, бросив камень в лобовое стекло. Ущерб оказался внушительным: восстановление транспортного средства оценили в 385 тысяч рублей.
Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории, в поимке подозреваемого помог свидетель, которому удалось заснять уходящего с места преступления человека. По полученным приметам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого – 23-летнего евпаторийца. Задержанный рассказал, что в ту ночь, возвращаясь домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, он увидел припаркованный автомобиль «БМВ». Недолго думая, молодой человек поднял оказавшийся поблизости бетонный булыжник и бросил его в лобовое стекло дорогой иномарки, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
Отделом дознания ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
