Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Алкоголь, «БМВ», бетонный булыжник: как это совместить — показал евпаториец. Полиция тоже в истории есть
Новости Республики
Алкоголь, «БМВ», бетонный булыжник: как это совместить - показал евпаториец. Полиция тоже в истории есть
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Алкоголь, «БМВ», бетонный булыжник: как это совместить — показал евпаториец. Полиция тоже в истории есть

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:00 21.10.2025

В полицию Евпатории обратился местный житель с заявлением о том, что ночью неизвестный повредил его автомобиль, бросив камень в лобовое стекло. Ущерб оказался внушительным: восстановление транспортного средства оценили в 385 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории, в поимке подозреваемого помог свидетель, которому удалось заснять уходящего с места преступления человека. По полученным приметам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого – 23-летнего евпаторийца. Задержанный рассказал, что в ту ночь, возвращаясь домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, он увидел припаркованный автомобиль «БМВ». Недолго думая, молодой человек поднял оказавшийся поблизости бетонный булыжник и бросил его в лобовое стекло дорогой иномарки, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Отделом дознания ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Узнайте больше:  ДТП в посёлке Заозерное: погиб мопедист

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x